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Pas rase šarplaninac napao je i izujedao šesnaestogodišnju devojčicu jutros oko 7 časova u Barajevu.

Tinejdžerka je sa višestrukim ranama hitno primljena u bolnicu.

Kako se saznaje, devojčica nije životno ugrožena, dok je pas koji se nalazi u vlasništvu njene komšinice posle napada pobegao i za njim se intenzivno traga.

Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo u ranim jutarnjim satima dok je devojčica išla kroz naselje. Ogromni šarplaninac koji se slobodno kretao bez povoca i zaštitne korpe, iznenada je skočio na tinejdžerku i počeo da je ujeda po telu. Zahvaljujući brzoj reakciji građana koji su se zatekli u blizini,i pas je oteran, čime je sprečena tragedija.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mesta i zbrinula povređenu devojčicu,ona je prevezena u bolnicu gde su joj rane sanirane i primenjen je obavezni anti-tetanus protokol. Pred njom je sada oporavak od fizičkih povreda, ali i od pretrpljene psihičke traume.

Na mesto napada odmah su izašle patrole policije u Barajevu i nadležne inspekcijske službe. U toku je rad na utvrđivanju svih okolnosti i načina na koji je pas pobegao iz dvorišta vlasnici, kojoj preti krivična prijava.

Protiv vlasnice psa, očekuje se podnošenje prijave zbog izazivanja opšte opasnosti i neodgovornog držanja psa. Prema važećem Zakonu o dobrobiti životinja, opasne rase poput šarplaninca na javnim površinama moraju se voditi isključivo na kratkom povocu i sa zaštitnom korpom.

Iz službe "Veterine Beograd" i policije apeluju na meštane Barajeva da, ukoliko uoče šarplaninca na ulici, ne pokušavaju sami da mu priđu, već da odmah obaveste policiju. Pas mora biti pronađen u najkraćem roku kako bi ga veterinarska služba stavila pod obavezni desetodnevni nadzor radi provere vakcinalnog statusa i isključenja sumnje na besnilo.

(Informer)

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