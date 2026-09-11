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Dvadesetpetogodišnji državljanin Tadžikistana nastradao je u teškoj nesreći na farmi u selu Doliće kod Sjenice, kada ga je tokom istovara kamiona zatrpala velika količina pšenice.

- Mladić je radio neprijavljen, a nadležna inspekcija ukazala je i na nebezbedne uslove rada na ovoj farmi. Telo stradalog radnika poslato je na obdukciju, nakon koje će biti poznat tačan uzrok smrti - saznaje agencija RINA.

Policija, tužilaštvo i nadležne inspekcijske službe utvrđuju sve okolnosti tragedije, kao i eventualnu odgovornost poslodavca.

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