DONEO BOMBU NA PROSLAVU ROĐENDANA PRIJATELJA, AKTIVIRAO JE I DVOJICU DIGAO U VAZDUH: Pokrenuo istraga protiv uhapšenog zbog ubistva drugova u Starčevu
- Više javno tužilaštvo u Pančevu pokrenulo je istragu protiv P.V. (35) iz Starčeva zbog sumnje na teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
- Sumnja se da je 17. jula aktivirao ručnu bombu u dvorištu kuće u Starčevu, pri čemu su poginula dvojica muškaraca, D.P. i A.F.
Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog P.V. (35) iz Starčeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.
Podsetimo, P. V. (35) iz Starčeva uhapšen je dva meseca nakon stravične eksplozijeu ovom mestu u kojoj su život izgubila dvojica prijatelja, Aleksandar F. (40) i Dragan P. (31).
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 17.7.2026. godine, oko 21.50 časova, nosio eksplozivno sredstvo, ručnu bombu koju je aktivirao u dvorištu kuće u Starčevu, u ul. Proletnjoj, na koji način je usled dejstva eksplozije lišio života dva lica, i to D.P. (rođen 1995. godine) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (rođen 1986. godine) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine u zdravstvenoj ustanovi - naveli su u saopštenju iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.
Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, trojica prijatelja okupila su se 17. jula u večernjim satima u dvorištu porodične kuće Aleksandra F. u Starčevu koji je tog dana slavio rođendan. Druženje uz muziku pretvorilo se u tragediju kada je došlo do eksplozije.
Dragan P. poginuo je na mestu, dok je Aleksandar F. zadobio teške povrede i preminuo narednog dana. Treći mladić, P. V., takođe je bio teško povređen, ali se nakon lečenja oporavio i sada je uhapšen zbog dvostrukog ubistva!