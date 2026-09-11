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Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog P.V. (35) iz Starčeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materija.

Podsetimo, P. V. (35) iz Starčeva uhapšen je dva meseca nakon stravične eksplozijeu ovom mestu u kojoj su život izgubila dvojica prijatelja, Aleksandar F. (40) i Dragan P. (31).

1/7 Vidi galeriju Eksplozija bombe u Starčevu kod Pančeva Foto: Damir Dervišagić

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 17.7.2026. godine, oko 21.50 časova, nosio eksplozivno sredstvo, ručnu bombu koju je aktivirao u dvorištu kuće u Starčevu, u ul. Proletnjoj, na koji način je usled dejstva eksplozije lišio života dva lica, i to D.P. (rođen 1995. godine) iz Banatskog Brestovca, koji je preminuo na mestu događaja, i A.F. (rođen 1986. godine) iz Starčeva, čija je smrt nastupila dana 18.7.2026. godine u zdravstvenoj ustanovi - naveli su u saopštenju iz Višeg javnog tužilaštva u Pančevu.

Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja i posledica krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, trojica prijatelja okupila su se 17. jula u večernjim satima u dvorištu porodične kuće Aleksandra F. u Starčevu koji je tog dana slavio rođendan. Druženje uz muziku pretvorilo se u tragediju kada je došlo do eksplozije.