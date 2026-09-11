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D. M. (80) i njegova supruga Ž. M. (73) pronađeni su mrtvi u svom stanu u Ulici Grčića Milenka na Vračaru. Rođaci su posumnjali da se nešto dogodilo nakon što im se supružnici danima nisu javljali na telefon.

- Tela bračnog para pronađena su u četvrtak u popodnevnim satima u stanu u Ulici Grčića Milenka - kaže izvor Kurira.

Kako se sumnja, D. M. (80) i njegova sedam godina mlađa supruga Ž. M. (73) prethodno se nekoliko dana nisu javljali na telefonske pozive, zbog čega su zabrinuti rođaci alarmirali nadležne službe.

Pošto niko nije otvarao vrata stana, angažovan je bravar kako bi se ušlo u stan.

Nakon što su otvorili vrata, zatekli su stravičan prizor. U jednoj od prostorija pronađena su tela supružnika.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijske patrole i ekipa Hitne pomoći. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt oba supružnika.

Prema prvim rezultatima uviđaja, na telima nisu uočeni vidljivi tragovi nasilja koji bi ukazivali na krivično delo.