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Tamara Đurić u čijem je stanu nedavno, kako je Kurir pisao, intervenisala policija zbog sukoba starlete sa mužem, optuženim pripadnikom takozvanog "vračarskog klana" Nikolom Kačarevićem, izjavila je u policiji da više ne može da trpi njegovu ljubomoru ali i da se među njima kobne večeri dogodilo samo "gurkanje" i da će se posle svega iseliti iz stana. Prema nezvaničnim informacijama, starleta je navela i da su problemi nastali jer Kačarević po izlasku iz pritvora u kućni pritvor ne može da prihvati da ga "ne voli kao muškarca već da samo želi da mu pomogne kao ocu svog deteta".

Podsetimo, kako je Kurir pisao, incident se dogodio krajem jula a policija je izjave uzela i od Tamare Đurić i od Nikole Kačarevića. Interesnantno je da su se oni, prema nezvaničnim informacijama, međusobno optuživali za ljubomoru i krivicu za sve što se dogodilo u stanu u kom je Kačarević u kućnom pritvoru s nanogicom prebacivali jedno na drugo.

U izjavi koju je Tamara Đurić dala policiji, ona je tvrdila da su njih dvoje zapravo razvedeni već četiri godine, ali da je imala nameru da mu pomogne da izađe iz Centralnog zatvora, i da je zbog toga a i kako bi njihovo dete provodilo kvalitetno vreme sa ocem, stan u kom živi, a koji joj je poklonio prijatelj Dejan Palić, dala kao jemstvo sudu za Kačarevića. Navela je i da se složila da on na nanogici boravi u tom stanu u kom su ona i ćerka.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kačarević sa suprugom Tamarom Đurić Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, ATAIMAGES

- Taj stan je dat kao zalog za jemstvo koje je njemu odobreno. Od kako je njemu odobren kućni pritvor, nismo boravili često zajedno. Ja sam ga prihvatila i dogovor je bio da budemo kao cimeri dok ne promeni adresu. Ja sam sa ćerkom izlazila iz stana jer je Nikola bio ljubomoran i ja to nisam htela da trpim. Rekla sam mu da ga ne gledam kao muškarca, već da ga doživljavam isključivo kao oca svog deteta. Znao je da pozove našu ćerku i da kaže kako ja nisam u stanu i kako sam ga ostavaila samog. Kako ja ne želim da mu polažem račune, zamolila sam da mi da ključeve od njegovog stana jer nemam gde da boravim - ispričala je, kako Kurir nezvanično saznaje, Tamara Đurić policiji šta je, prema njenoj verziji incidenta, prethodilo sukobu u stanu.

Potvrdila je da je Kačarevića obilazila dok je bio u pritvoru, nosila mu obroke i da je želela da po prebacivanju u kućni pritvor on i dete "vreme provode u normalnim uslovima".

- Nikola mene gleda kao ženu i ne prihvata da ga ja ne doživljavam kao muškarca - izjavila je ona.

U policije je tvrdila i da je Kačarević u stan počeo da dovodi ljude s kojima nije u dobrim odnosima i da je čak i pretio da će da se ubije.

- Naša spremačica mi je rekla da mu dolazi dosta ljudi i ja to ne želim i ne slažem se da iko ulazi u stan bez moje saglasnosti, a da to nisu članovi njegoe porodice i najbliži prijatelji i kumovi. Pre tri dana, sebe je udario nekom flašom ili čašom u glavu i raskrvario je, ne znam šta može da mu padne na pamet, ali to tada nisam prijavila policiji - rekla je ona i potvrdila da je dan pre nego što je ispitana prijavila Kačarevića i pozvala policiju jer je Kačarević tražio njen telefon i da su se "pogurali" pošto nije htela da mu da.

1/7 Vidi galeriju PAPARACO KURIRA: Starleta Tamara Đurić obilazi bivšeg muža u zatvoru! OTKRIVENO ŠTA MU NOSI U ĆELIJU (FOTO) Foto: Kurir

- Kako je taj stan koji je moj ali se vodi na investitora Dejana Palića koji mi ga je poklonio dat kao jemstvo rekao je da će da pobegne i ja sam se uplašila da će to da uradi, ali i zato što je ćerka plakala, pozvala policiju. Nije me udario, već smo se gurali oko telefona i tada me je sigurno zakačio, ali i ja sam njega - izjavila je navodno starleta u policiji tvrdeći da je policiju pozvala kako bi ga sprečila da izađe iz stana i time, zbog toga što je on dat kao jemstvo, ostane bez njega.

Navela je da se ne oseća ugroženo i da Nikoli Kačareviću ne želi ništa loše, ali da "ne želi da trpi njegovu ljubomoru", kao i da će sa ćerkom da izađe iz tog stana i ode kod roditelja kako u tom stanu više ne bi bilo probleman.

- Meni je cilj da zaštitim svoje dete, svoja prava i svoju imovinu - izjavila je navodno Tamara Đurić.

Kako je Kurir pisao, izjavu u policiji dao je istog dana i Nikola Kačarević. Međutim, ono što su on i supruga ispirčali policiji, potpuno je suprotno. Kačarević je naime, izjavio da je ona bila ljubomorna i da mu je napravila problem u stanu zbog toga što mu je u goste došao prijatelj sa devojkom, a potom i zbog njegove drugarice koja mu je slala pisma dok je bio u pritvoru, a starleta je prema njegovoj verziji kobne večeri pronašla njenu poruku u telefonu Kačaravića.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kačarević sa nanogicom došao u sud Foto: Nemanja Nikolić

U policiji je, prema nezvaničnim informacijama, izjavio da ga je Tamara Đurić u naletu besa zbog toga izgrebala, da su probleme imali jer je odlazila iz kuće i nije je bilo po dva dana, a da je on posle svega podneo sudu zahtev da mu omogući da u kućnom pritvoru boravi na drugoj adresi.

- Ispričao je da je sve kulminiralo kada je u večeri kada se odvijala drama u stanu, od njega tražila da otključa i preda joj svoj mobilni telefon, što je i učinio. U telefonu je, navodno, našla poruku od žene koja je Kačareviću poslala pismo i dok je bio u pritvoru. Ispričao je da je Tamara Đurić nameravala da joj pošalje poruke, ali da joj je on oteo telefon i da ga je tada izgrebala po rukama, ali da on nju nije udario "niti bi to ikada učinio jer je voli" - otkriva sagovornik upućen u dramu koja se odigravala posle incidenta u stanu u kom su zajedno živeli.

Nikoli Kačareviću sudi se, podsetimo, zbog sumnje da je kao pripadnik vračarskog klana učestvovao u ubistvu Aleksandra Šarca. Bio je uhapšen u novembru 2022. i više od tri i po godine proveo je u pritvoru, a tek nedavno sud mu je odobrio da boravi u kućnom pritvoru, uz položeno jemstvo od preko pola miliona evra.