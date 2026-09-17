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Okrivljeni Goran M., koji se tereti da je, prerušen u dostavljača hrane, prišao Milanu Joroviću i pucao u njega u Zemunu, ponudio je porodičnu kuću u Novim Banovcima kao jemstvo za puštanje iz pritvora, saznaje Kurir.

Podsetimo, Goran M. se tereti da je neposredni izvršilac i da je pucajući likvidirao Jorovića, pored njega, Darko K. se tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se treći osumnjičeni, Igor M., trenutno brani sa slobode. Oni se terete da su Jorovića duži vremenski period pratili i opservirali, pre nego što je ubijen 21. juna 2023. godine ispred porodične kuće u Zemunu.

Okrivljeni i Milan Jorović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Nanime, branilac Gorana M. zatražio je u nastavku suđenja pred Višim sudom u Beogradu da se njegov klijent ubuduće brani sa slobode. Kako je za Kurir ispričao izvor upoznat sa slučajem, odbrana je ukazala na to da se Goran M. već oko tri godine nalazi u pritvoru, kao i da, prema njihovom stavu, više ne postoje razlozi da mu pritvor bude produžen.

- Branilac okrivljenog Gorana M. zatražio je da se okrivljeni pusti da se brani sa slobode, navodeći da se u pritvoru nalazi već tri godine i da, zbog dinamike vođenja postupka, više ne postoje uslovi da tamo ostane. Odbrana smatra da Goran M., ukoliko bi se branio sa slobode, ni na koji način ne bi mogao da utiče na dalje vođenje postupka. Kao alternativu predložili su i elektronski nadzor, a pomenuto je i jemstvo, za koje je odbrana odmah podnela predlog. Kao garancija ponuđena je porodična kuća u Novim Banovcima - rekao je izvor Kurira.

Još jedan zahtev

Prema rečima izvora, zahtev da se okrivljeni brani sa slobode podneo je i branilac Darka K.

- I advokat Darka K. zatražio je da se njegov branjenik pusti da se brani sa slobode, takođe ukazujući na to da je gotovo tri godine u pritvoru. Posebno je ukazao na tešku životnu situaciju porodice okrivljenog, navodeći da Darko K. ima brata sa posebnim potrebama čije se zdravstveno stanje pogoršava dok je on u pritvoru - naveo je izvor.

Kako saznajemo, sud je zahteve odbrane za puštanje okrivljenih iz pritvora odbio, dok će o predlogu za jemstvo odluka biti doneta naknadno, odnosno na narednom ročištu.

Prikazani novi snimci

Prethodno, u sudu je prikazan još jedan folder sa video-snimcima, nastalim 2. juna 2023. godine.

Ovoga puta prikazana je putanja "reno megana", koji se kretao u popodnevnim satima. Prema navodima izvora Kurira, na snimcima se vidi i da su tim vozilom dolazili po okrivljenog Gorana M., nakon čega je prikazana njegova ruta od Ledina ka Altini i nazad.

1/9 Vidi galeriju Milan Jorović ubijen pred kućom u Zemunu Foto: Nemanja Nikolić

- Ovim snimcima praktično se dodatno prikazuje način na koji je vršeno praćenje i opservacija. Iz onoga što je prikazano vidi se da je opservacija Milana Jorovića trajala oko mesec dana - rekao je naš sagovornik.

Prilazi peške, puca i beži na motoru

Na jednom od prethodnih ročišta u Višem sudu u Beogradu prikazani su video-snimci za koje tužilaštvo smatra da dokumentuju trenutke pre i nakon ubistva Milana Jorovića.

- Na snimku se vidi kako osoba prerušena u dostavljača hrane peške prilazi kući ispred koje su parkirana vozila i gde se nalazio Jorović. Potom se vidi kako nakon kritičnog događaja trčećim korakom odlazi sa lica mesta, vraća se ka motoru i udaljava - rekao je tada izvor Kurira.

Uznemirujući snimak likvidacije možete videti ispod:

00:38 Snimak ubistva Milana Jorovića u Zemunu Izvor: Privatna arhiva

Kako je naveo, kvalitet snimka nije bio takav da bi se sa apsolutnom sigurnošću mogao utvrditi sam čin pucnjave, ali je video-zapis prikazan kao jedan od dokaza u postupku.

Prema navodima optužnice, Jorović je prethodno duže vreme praćen, a kobnog dana napadač je, navodno maskiran u dostavljača hrane i na motociklu, sačekao da se Jorović parkira u blizini svoje kuće, nakon čega mu je prišao i ispalio hice.

"Živeo je u strahu"

Nevečna supruga Milana Jorovića ranije je za Kurirgovorila o njegovom ponašanju u mesecima koji su prethodili zločinu.

Foto: Printscreen

- Kad god sam ga pitala da li je sve u redu, govorio je da ne brinem. Danas, kada vratim film, imam utisak da je znao da se nešto sprema. Tih dana pre ubistva kao da se opraštao od svih nas - ispričala je ona ranije za Kurir. Ona je tada govorila i o strahu koji je, kako je navela, nastavila da oseća nakon što je jedan od optuženih pušten da se brani sa slobode.