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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Slavko O. (44) postojanja osnova sumnje da je 9. septembra 2026. godine podstrekao svog sina, dete od 9 godina, da izvrši krivično delo Ubistvo u pokušaju na štetu M.R, kao i jer je neovlašćeno, bez isprave nadležnog organa nosio poluautomatsko vatreno oružje, pištolj marke "Walther" sa pripadajućim okvirom i minicijom.

Slavko Jovičić, Draževac, pucnjava
Foto: Društvene Mreže

Takođe, saslušan je i Slobodan N. (50) zbog postojanja osnova sumnje da je Slavku O. pomogao da nakon izvršenja krivičnog dela sakrije vatreno oružje iz kojeg je delo učinjeno.

- Osumnjičeni Slavno O. se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Slobodan N. negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a Slavku O. i da ne bi uticao na svedoke, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navode u saopštenju.

Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Naredbom o sprovođennu istrage Slavku O. se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju u podstrekavanju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Slobodanu N. krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i esksplozivnih materija.

- Postoje osnovi sumnje da je 9. septembra u večernjim časovima Slavko O. najpre pozivao oštećenog M.R. i upućivao mu uvrede i pretnje, što je činilo i dete, da bi potom sa M.R. dogovorio susret u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu, GO Obrenovac, kako bi razjasnili nesuglasice, gde je osumnjičeni poveo sina - ističu potom iz Višeg javnog tužilaštva.

Na dogovorenom mestu je potom došlo do verbalnog konflikta i koškanja između osumnjičenog i oštećenog, pa je osumnjičeni odgurnuo oštećenog u predelu ramena, a potom se obratio detetu rečima: "Sine, pucaj", što je dete i učinilo i navedenim pištoljem, koji je prethodno uzelo iz kasete automobila i samostalno ga pripremilo za upotrebu, u pravcu oštećenog ispalilo prorektil, na koji način je pokušalo da M.R. liši života.

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Foto: Privatna arhiva

Oštećeni M.R. je tom prilikom zadobioprostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka.

Nakon toga, osumnjičeni i negov sin su otišli do kuće u mestu Brgule, GO Ub, u kojoj boravi osumnjičeni Slobodan N. koji je, kako se sumnja, pištolj koji mu je doneo Slavko O, neovlašeno nosio bez isprave nadležnog organa od porodične kuće do njive koja je u njegovom vlasništvu, gde ga je sakrio u zemlji pored rastinja u PVC kesi.

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