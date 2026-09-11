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Supruga Milana R. (25) kojeg je dečak po naređenju oca Slavka O. ranio u Draževcu kod Obrenovca, otkrila je kako je od ljudi bliskih porodici napadača čula da je dete izmešteno iz porodice.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je obavestila nadležni Centar za socijalni rad u vezi dečaka, kojeg je pomagač njegovog oca ostavio kod majke nakon pucnjave.

- Čula sam da je dečak oduzet od roditelja i da je Centar za socijalni rad iz Uba u vezi njega zvao juče policiju - rekla je za Informer supruga ranjenog Milana R.

Njen suprug Milan R. se još nalazi na VMA, u šok sobi, a kasnije bi trebalo da bude prebačen na odeljenje ortopedije.

- On mi se javio nakon ranjavanja sa VMA i i rekao mi da je dobro. Policija je od njega i mene uzela telefone, jer su u njima snimljene pretnje koje je uhapšeni Slavko O. slao mom suprugu. Takođe, u snimljenim razgovorima su i pretnje desetogodišnjeg maloletnog sina Slavka O., koji je on upućivao mom suprugu - rekla nam je danas M. R. supruga ranjenog Milana.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Podsetimo, maloletni dečak je, uz sufliranje oca, govorio Milanu R.: "Tebe ću da ubijem ako te večeras budem našao", "M... u p**ku materinu, doći ću ti u kuću, zapaliću ti kuću!", "Popićeš ti metak u čelo!".

Tokom svađe u porti crkve u Draževcu, Slavko O. je naredio sinu da puca u Milana R, što je dečak i učinio. Prema izjavi Milana R., Slavko O. je sinu stavio pištolj u ruke i rekao: "Pali,sine", a onda je osetio kako mu metak prolazi kroz ruku i završava u plućnom krilu.