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Bivši fudbaler Vladan Šumarević, osuđen je u Srbiji na osam i po godina zatvora zbog trgovine narkoticima, saznaje Kurir. Međutim, Šumarević nije u srpskom zatvoru, pošto je posle hapšenja u Češkoj izručen Austriji, koja ga je takođe tražila zbog drugog krivičnog dela počinjenog u toj državi.

Šumarević je, podsetimo uhapšen u Češkoj 2024. godine u velikoj međunarodnoj akciji pod nazivom "Belvedere".

Vladan Šumarević u mlađim danima Foto: Printskrin/Facebook

Iz Ministarstva pravde Češke za Kurir su potvrdili da je Srbija zahtev za izručenje Šumarevića dostavila još u junu 2024. godine, mesec dana nakon njegovog hapšenja.

- Zahtev Ministarstva pravde Srbije dostavljen je Ministarstvu pravde Češke Republike u junu 2024. godine - navode iz češkog Ministarstva pravde za Kurir. Međutim, kako su objasnili, Srbija nije bila jedina zemlja koja je tražila Šumarevića. Austrija je u međuvremenu uputila zahtev na osnovu Evropskog naloga za hapšenje, nakon čega je doneta odluka da se prednost da toj zemlji, gde on trenutno i izdržava kaznu, nakon što su mu presudile i austrijske vlasti.

- Postojala su dva zahteva, jedan iz Srbije i jedan iz Austrije. Republika Austrija je zatražila predaju tog lica na osnovu Evropskog naloga za hapšenje. Tadašnji ministar pravde Češke Republike odlučio je da da prednost predaji tog lica Austriji u odnosu na njegovo izručenje Srbiji - precizirali su iz Ministarstva pravde Češke za Kurir.

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Inače, kako saznajemo iz Višeg suda u Beogradu, Šumarević je u Srbiji pravosnažno osuđen na osam i po godina zatvora zbog krivičnog dela trgovina narkoticima. Istom presudom oslobođen je optužbi za krivično delo nedozvoljeno držanje oružja.

Pored zatvorske kazne, od njega je oduzet i pištolj, kao i imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela, u iznosu od 7.500 evra.

Šumarević je, podsetimo, bio označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe kojoj se u Srbiji sudilo zbog trgovine narkoticima. U tom postupku protiv njega je vođen postupak u njegovom odsustvu, dok je boravio u zatvoru u inostranstvu. Prema navodima optužnice, njegova uloga bila je da finansira nabavku droge, pronalazi kupce, organizuje transport i koordinira "poslove" kriminalne grupe.

Ipak, Češka Republika dala je prednost Austriji kada je reč o njegovom izručenju, iz razloga što je tamo ranije osuđen takođe zbog trgovine drogom, a protiv njega je u toj državi vođen postupak i za krivična dela prevare i falsifikovanja.

Od stadiona do crne hronike Šumarević se, podsetimo, profesionalno bavio fudbalom do 2015. godine, kada je završio igračku karijeru. Prema ranijim navodima, nakon toga je živeo u Austriji, gde je, kako je tokom istrage utvrđeno, već bio osuđivan zbog trgovine drogom, dok su se protiv njega vodili i postupci zbog prevare i falsifikovanja.

Za doručak spid, za ručak kokain

Ključnu ulogu u razotkrivanju njegove grupe imali su prikriveni islednici koji su se infiltrirali u kriminalnu organizaciju.

- Šumareviću, koji je označen kao jedan od organizatora kriminalne grupe koja je trgovala drogom i u kojoj je svako imao svoje zaduženje, sudilo se u odsustvu zbog sumnje da je bio zadužen za finansiranje droge, pronalaženje kupaca, transport i organizaciju "posla". Kako se u optužnici navodi, među kupcima koje je pronalazio nalazili su se i dvojica prikrivenih islednika policije, koja su mesecima sa njim bila u kontaktu, dogovarala i kupovala drogu od njega i pripadnika njegove grupe - naveo je ranije sagovornik Kurira.

Prema navodima iz istrage u Srbiji, Šumarević je sa saradnicima o narkoticima komunicirao koristeći šifrovane izraze.

- Operativnim radom utvrđeno je da je u komunikaciji koju je vodio preko aplikacija na mobilnom telefonu koristio šifre kada je pričao o narkoticima, i to reč "doručak" za spid i reč "ručak" za kokain. U decembru 2023. godine, kada je ostvario kontakt sa prikrivenim islednikom, obavestio ga je da prodaje i "doručak i ručak", ali da "doručak prodaje samo u većim količinama, najmanje 10 kilograma", kao i da je cena 1.500 evra po kilogramu - otkrio je tada sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, Šumarević je navodno potencijalnim kupcima opisivao i kvalitet droge, ali i način na koji bi ona bila isporučena.

- Tokom komunikacije sa tajnim agentima, koji su ga uverili da su kupci, objasnio im je kompletan način funkcionisanja, da ima svoje vozače, "kuvare" spida, da "robu" njegovi ljudi donose kupcima na kućnu adresu - rekao je izvor.

Drogu prodavao tajnim agentima Šumarević je, prema navodima optužnice, tokom jednog boravka u Srbiji održao i sastanak sa prikrivenim islednikom u restoranu u Sremskoj Mitrovici. - Nekoliko puta, kada je boravio u Srbiji, čak se i sastao u restoranu sa prikrivenim islednikom, ne sluteći da tako istražitelji prikupljaju dokaze protiv njega. Prilikom jednog sastanka krajem decembra 2023. u restoranu u Sremskoj Mitrovici, u neformalnom razgovoru koji je vodio sa prikrivenim islednikom, ispričao mu je da je oženjen i da sa ženom živi u Austriji. Govorio mu je kako on i supruga poseduju dva automobila i da jedan od njih ima specijalan štek-bunker za transport droge, ali i da su ga jednom umalo uhvatili na granici - naveo je sagovornik Kurira. Prema navodima optužnice, tajnim agentima je nudio i marihuanu i ekstazi.

Uhapšen u Češkoj

Šumarević je uhapšen 4. maja 2024. godine u Češkoj, u velikoj međunarodnoj akciji kodnog naziva "Belvedere", koju su sproveli srpski istražni organi u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Vladan Šumarević Foto: Printscreen/Facebook

U toj akciji uhapšeno je više osoba, dok je Šumarević lociran i lišen slobode u Češkoj. Prema ranijim informacijama, tokom pretresa pronađeno je oko 170 kilograma amfetamina, 10.000 tableta ekstazija, kao i oko 50.000 evra.

- U velikoj međunarodnoj akciji pod kodnim nazivom "Belvedere" razbijena je kriminalna grupa koja je trgovala drogom, a koju su predvodili Šumarević i Igor Šćepanović. Istraga je trajala nekoliko meseci, a akcija je uspešno izvedena zahvaljujući pre svega dvojici "tajnih agenata", odnosno prikrivenih islednika policije koji su uspeli da se infiltriraju u grupu - rekao je izvor Kurira.

Kako je tada objašnjeno, prikriveni policajci su pod lažnim identitetima zadobili poverenje članova grupe i prikupljali dokaze o njihovim aktivnostima.