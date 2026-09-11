Policija našla dva paketa kokaina, u vozilu osumnjičenog dilera.
Hronika
U VOZILU KRIO VIŠE OD KILOGRAMA KOKAINA. Zrenjaninska policija uhapsila Novosađanina (38), diler priveden Višem tužilaštvu!
- Zrenjaninska policija uhapsila je J. K. (1988) iz Novog Sada zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droge.
- U vozilu osumnjičenog pronađena su dva paketa sa više od kilograma praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su J. K. (1988) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je u pretresu vozila osumnjičenog pronašla dva paketa, sa više od kilogram praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain.
J. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
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