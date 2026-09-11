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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su J. K. (1988) iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u pretresu vozila osumnjičenog pronašla dva paketa, sa više od kilogram praškaste materije, za koju se sumnja da je kokain.