Dolijala dvojica subotičkih razbojnika. Vređali taksistu koji ih je vozio, opljačkali ga, posle tri sedmice uhapšeni!
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PRETILI TAKSISTI, PA MU POSLE VOŽNJE OTELI DVA TELEFONA I POBEGLI! Uhapšena dvojica razbojnika iz Subotice, privedeni tužiocu!
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, operativnim radom, identifikovali su i uhapsili LJ. A. (1989) i D. V. (1994) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo.
Sumnja se da su oni, 21. avgusta, pretili taksisti koji ih je vozio, vređali ga i oteli mu dva mobilna telefona, nakon čega su pobegli.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.
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