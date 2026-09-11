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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su razbojništvo u pokušaju i krađu i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili S. I. (37) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

- On se sumnjiči da je sinoć zadao više udaraca radniku jedne apoteke i pokušao da mu oduzme novac od pazara, kao i da je iz jednog trgovinskog objekta ukrao oko 15.000 dinara - navode u saopštenju PU Niš.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, S. I. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

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