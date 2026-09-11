Sumnja se da je napao radnika apoteke i pokušao da mu uzme pazar, a potom ukrao oko 15.000 dinara iz trgovinskog objekta.
PU Niš
PRETUKAO APOTEKARA ZBOG PAZARA, PRE TOGA OPLJAČKAO PRODAVNICU! Uhapšen Nišlija, evo šta mu se sve stavlja na teret
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su razbojništvo u pokušaju i krađu i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili S. I. (37) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.
- On se sumnjiči da je sinoć zadao više udaraca radniku jedne apoteke i pokušao da mu oduzme novac od pazara, kao i da je iz jednog trgovinskog objekta ukrao oko 15.000 dinara - navode u saopštenju PU Niš.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, S. I. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
Reaguj
Komentariši