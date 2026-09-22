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Tužilaštvo je protiv Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, kom se već sudi kao vođi takozvanog vračarskog klana podiglo još jednu optužnicu kojom se njemu i njegovim saradnicima na teret stavlja ubistvo Vladimira Popovića Popa, pokušaj likvidacije Nenada Alajbegovića, zvanog Alibeg, kao i bacanje bombi na nekoliko lokala u Beogradu, saznaje nezvanično Kurira.

Prema navodima optužnice, ova kriminalna grupa je istovremeno razmatrala i likvidaciju Aleksandra S., za kog su sumnjali da je posle hapšenja u Austriji zbog šverca droge odlučio da sarađuje sa srpskim istražiteljima i progovorio u ubistvu Popovića. Prema porukama sa Skaja, koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz, oni su tražili da na crnom tržištu kupe otrov "novičok" jer im to sa cijanidom ranije nije pošlo za rukom u slučaju pripadnika iste kriminalne grupe koji je bio uhapšen u Crnoj Gori.

Vladimir Popović Pop Foto: Marina Lopičić

Vladimir Popović Pop, nekadašnji vlasnik kazina "Havana" podsetimo, ubijen je 1. februara 2018. u kafiću u Kajmakčalanskoj ulici u Beogradu. Prema navodima optužnice, Vušović je naredio njegovo ubistvo, a kobnog dana oko 22 sata okrivljeni Marko Drakula i Aleksa Petrović uleteli su u kafić u kom je sedeo za šankom i sa razdaljine od oko metar i po u njega ispalili hice, a potom istrčali iz lokala. Popović, koji je preživeo napad, kako se navodi, potrčao je za njima, sustigao Petrovića i oborio ga na zemlju, a potom krenuo ka Drakuli. Marko Drakula, kako navodi tužilaštvo, okrenuo se i u Popovića ispalio 15 projektila iz "hekera". Inače, Drakula je sin poznatog srpskog muzičara i već mu se sudi kao pripadniku vračarskog klana.

Drakula i Petrović sa mesta zločina pobegli su u kuću Aleksandra S. kom je ranije Vušović rekao "da u narednim danima sedi kod kuće i ne izlazi, jer će neko doći kod njega". Kobne večeri, u njegov stan došli su Drakula i Petrović.

- Dao je stan prilikom bekstva nekog i priča sve o tome. Ubiću mu cigansku majku ako ode kod tužioca. Samo da izađe da ga u burek ubacimo - navodno je Vušović napisao u poruci u decembru 2019, aludirajući na Aleksandra S. koji je u to vreme bio u pritvoru u Beču.

Drakula i Popović Foto: Privatna arhiva, Marina Lopičić, Sonja Spasić

Prema navodima tužilaštva, pripadnici vračarskog kalna, potom razmatraju poruke o tome koji je najbolji način da iza rešetaka u Austriji ubiju ovog svedoka uz poruku da im treba "da im bog da malo sreće da ga oderu".

- Ako napravi sa tužilaštvom dogovor kad dođe u Srbiju biće jako zajb..o, leteće glave po celoj Evropi. Pobiću ih sve, mi smo hajduci kasični, a ovi ostali su pozeri i si.e. Polako doći će on (Aleksandar S. prim.aut.), ako treba miniraću auto-put da ga oderemo - piše u poruci koju je, navodno, u junu 2020. poslao Vušović saradniku.

Interesantno je da je o događajima oko istrage ubistva Vladimira Popovića i dešavanjima oko Aleksandra S. Vušović u januaru 2021. porukama obaveštavao i odbeglog vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, kao i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Belivuk i Miljković, podsetimo, uhapšeni su 4. februara 2021. kao organizatori kriminalne grupe kojoj se sudi za sedam ubistava, i od tada su u pritvoru.

Iz presretnute komunikacije proizilazi da je Zvicer Vušoviču slao sliku ovog svedoka i pitao ga jel to taj, na šta mu je vođa "vračaraca" odgovorio da je to "cinkaroš iz Beča" i da bi "bilo dobro da ga ubiju ako mogu".

Zvicer, Vušović, Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Printscreen, Privatna Arhiva

Zvicer: Pisao sam već da vide šta može.

Vušović: Ako ima neko da može da ga otruje, to bi bilo najbolje tamo.

Zvicer: Rekao sam, ali su male šanse.

Već u martu 2021, prema porukama koje je tužilaštvo navodno predložilo kao dokaz, Vušović traži "hemičara koji hitno treba da im napravi otrov".

- Pitaj brate, "novičok" se zove ja mislim, ukucaj na internetu da vidiš - napisao je, navodno, Vušović i slao saradnicima tekstove iz medija vezano za Alekseja Navaljnog koji je otrovan "novičokom".

Saradniku objašnjava da "hemičaru" kaže da otrov neće da koriste u Rusiji i za politiku, već za cinkaroša u zatvoru. "Vračarci" potom komentarišu da je Navaljni preživeo ovaj otrov, zato što je odmah dobio zdravstneu negu, a da u zatvoru u Beču "novičok" nije moguće preživeti jer "tamo nema ništa".

- Brate, glava mi zavisi od toga - piše Vušović saradniku kog je angažovao da nađe "novičok".

- Kaži vratićemo uslugu šta god treba, odraćemo bilo koga u Evropi za njih brate, i za pare, ako hoće pare, ne pitam koliko - piše Vušović saradniku kog je zadužio da nabavi ovaj otrov, a on navodi da bi što se njega tiče "kupio pet litara da potruje pola Srbije".

Kontakt koji pokušava da mu nabavi otrov obaveštaga ga da je "bio sa dva čoveka i da su mu rekli da je deset miliona funti plaćan samo uzorak toga i da je nemoguće da se nabavi".

- Mogu da nabavim nešto drugo, dejstvo je da se umire 100 posto. "Novičok" je jedinstven otrov, vodi se kao oružje za masovno uništenje - obaveštava ih čovek zadužen da im nabavi otrov, na šta oni pristaju.

Međutim, plan da Aleksandra S. ubiju u zatvoru u Beču, nije im uspeo i on je posle odslužene kazne u Austriji prebačen u Srbiju gde je i saslušan kao svedok u istrazi ubistva Vladimira Popovića.

Inače, prema navodima optužnice po kojoj se već sudi "vračarcima" na čelu sa Vušovićem i Zvicerom, na sličan način planirali su i ubistvo Strahinje Savića, pripadnika klana koji je posle hapšenja u Crnoj Gori pristao da otvori istražiteljima svoj Skaj telefon.