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Stahinja Stojanović (35), koji je bio dobro poznat policiji, ali i u kriminalnim krugovima, raznet je u eksploziji bombe postavljene pod njegov džip BMW X5, pre tačno šest godina u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu. U trenutku kada je bomba eksplodirala ispod sedišta vozača, na mestu suvozača sedela je njegova tadašnja devojka, Kolumbijka Sonja Suarez Gomez (51).

Od siline eksplozije vozilo u kom je bio par prepolovljeno je, a Stojanović je ostao da leži na ulici, raznetih nogu. Pukom srećom, Kolumbijka je prošla bez ikakvih povreda i sve do dolaska Hitne pomoći, Stojanoviću je držala glavu u krilu i bodrila ga, ali je on nekoliko sati kasnije preminuo u bolnici.

1/9 Vidi galeriju Strahinja Stojanović dignut u vazduh pre pet godina na Novom Beogradu Foto: Anja Konstatinović/Mondo, Tamara Trajković, Kurir

Posle bombaškog napada, Sonja Suarez Gomez neko vreme boravila je u Beogradu gde je saslušana kao svedok u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi ovu istragu. Kako je Kurir tada pisao, ona je između ostalog svedočila o poslednjim Stojanovićevim danima. Ispričala je da su kobnog dana krenuli da gledaju auto-trke. Ispričala je da su vodili "normalan život, išli u restorane i kafiće", i da se Stojanović nije skrivao niti plašio za svoj život.

Istražiteljima je, navodno, pažnju privuklo i to što je na svom profilu na Instagramu objavljivala njihove zajedinčke fotografije sa putovanja i iz izlazaka, što je bilo neobično jer je Stojanović bio meta bombaškog napada i 2018. godine.

- Nisam otkrivala njegovu lokaciju, nije bila nikakva tajna da postavljam naše zajedničke fotografije. Mi se nismo krili, kretali smo se normalno, fotografisali se zajedno. Strahinja je znao da objavljujem slike i nije mu to smetalo niti mi je branio da stavljam zajedničke fotografije - navodno je tada objasnila Sonja.

Takođe, navela je da ne zna ko bi mogao da mu naudi, s obzirom na to da ona "nije znala da on ima bilo kakve veze sa kriminalom".

Ko je osumnjičeni?

Istraga je pokazala da je egzekutor pratio Stojanovića osam kilometara na električnom trotinetu, pre nego što je telefonom aktivirao bombu u Ulici omladinskih brigada. Za ubistvo Stojanovića osumnjičen je Milivoje Lovrenović iz Gradiške, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, ali do danas nije uhapšen.

Tokom istrage, navodno je utvrđeno da je on danima pratio Stojanovića i dobro znao njegove navike.

1/5 Vidi galeriju Strahinja Stojanović sa devojkom Foto: Instagram, Društvene Mreže

Ime Strahinje Stojanovića pominjano je i u Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kada je o njemu govorio svedok-saradnik Srđan Lalić, tvrdeći da je poznatog advokat Dragoslava Mišu Ognjanovića 28. jula 2018. na Novom Beogradu, ispred zgrade u kojoj je živeo, ubio upravo Strahinja Stojanović.

- Znam ulične priče da je advokata likvidrao Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još koji se pominjao - izjavio je Lalić pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Ubica, ali ni naručilac ubistva Miše Ognjanovića, kao i pomagači do danas nisu zvanično otkriveni niti procesuirani.

Ranjena mis Marbelje

Strahinja je inače, meta bombaša bio i 2018. godine u Beogradu, kada je pod njegov džip, takođe, bila postavljena eksplozivna naprava. U automobilu sa njim tada je bila bivša mis Marbelje Olac Bilbao Gonzales.

Olac Bilbao Gonzales i Strahinja Stojnović Foto: Printscreen/Instagram

- Strahinja je samo nekoliko trenutaka ranije izašao iz kola da se vrati po telefon, a bomba je eksplodirala ispod vozačevog sedišta - podseća izvor.

Olac je prilikom eksplozije teško povređena, a lekari sa VMA su uspeli da joj spasu nogu nakon višestrukih operacija.

Čitulja za Stojanovića

U jednim dnevnim novinama danas je, na dan kada je pre šest godina likvidiran, osvanula i čitulja za Strahinju Stojanovića, koji su potpisali njegovi brat, majka i još troje ljudi.