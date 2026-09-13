STOJANOVIĆ S KOLUMBIJKOM KRENUO NA AUTO-TRKE KADA JE NJIHOV DŽIP DIGNUT U VAZDUH: Šest godina od ubistva Strahinje Stojanovića na Novom Beogradu
- Strahinja Stojanović je pre šest godina ubijen u eksploziji bombe pod BMW X5 na Novom Beogradu, dok je pored njega sedela tadašnja devojka Sonja Suarez Gomez.
- Sonja je u istrazi rekla da su tog dana krenuli da gledaju auto-trke i da nisu živeli u strahu, a policija je utvrdila da je napadač pratio Stojanovića osam kilometara na trotinetu.
- Za ubistvo je osumnjičen Milivoje Lovrenović iz Gradiške, za kojim je raspisana Interpolova poternica, ali nije uhapšen.
Stahinja Stojanović (35), koji je bio dobro poznat policiji, ali i u kriminalnim krugovima, raznet je u eksploziji bombe postavljene pod njegov džip BMW X5, pre tačno šest godina u Ulici omladinskih brigada na Novom Beogradu. U trenutku kada je bomba eksplodirala ispod sedišta vozača, na mestu suvozača sedela je njegova tadašnja devojka, Kolumbijka Sonja Suarez Gomez (51).
Od siline eksplozije vozilo u kom je bio par prepolovljeno je, a Stojanović je ostao da leži na ulici, raznetih nogu. Pukom srećom, Kolumbijka je prošla bez ikakvih povreda i sve do dolaska Hitne pomoći, Stojanoviću je držala glavu u krilu i bodrila ga, ali je on nekoliko sati kasnije preminuo u bolnici.
Posle bombaškog napada, Sonja Suarez Gomez neko vreme boravila je u Beogradu gde je saslušana kao svedok u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koje vodi ovu istragu. Kako je Kurir tada pisao, ona je između ostalog svedočila o poslednjim Stojanovićevim danima. Ispričala je da su kobnog dana krenuli da gledaju auto-trke. Ispričala je da su vodili "normalan život, išli u restorane i kafiće", i da se Stojanović nije skrivao niti plašio za svoj život.
Istražiteljima je, navodno, pažnju privuklo i to što je na svom profilu na Instagramu objavljivala njihove zajedinčke fotografije sa putovanja i iz izlazaka, što je bilo neobično jer je Stojanović bio meta bombaškog napada i 2018. godine.
- Nisam otkrivala njegovu lokaciju, nije bila nikakva tajna da postavljam naše zajedničke fotografije. Mi se nismo krili, kretali smo se normalno, fotografisali se zajedno. Strahinja je znao da objavljujem slike i nije mu to smetalo niti mi je branio da stavljam zajedničke fotografije - navodno je tada objasnila Sonja.
Takođe, navela je da ne zna ko bi mogao da mu naudi, s obzirom na to da ona "nije znala da on ima bilo kakve veze sa kriminalom".
Ko je osumnjičeni?
Istraga je pokazala da je egzekutor pratio Stojanovića osam kilometara na električnom trotinetu, pre nego što je telefonom aktivirao bombu u Ulici omladinskih brigada. Za ubistvo Stojanovića osumnjičen je Milivoje Lovrenović iz Gradiške, za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, ali do danas nije uhapšen.
Tokom istrage, navodno je utvrđeno da je on danima pratio Stojanovića i dobro znao njegove navike.
Ime Strahinje Stojanovića pominjano je i u Specijalnom sudu u Beogradu na suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kada je o njemu govorio svedok-saradnik Srđan Lalić, tvrdeći da je poznatog advokat Dragoslava Mišu Ognjanovića 28. jula 2018. na Novom Beogradu, ispred zgrade u kojoj je živeo, ubio upravo Strahinja Stojanović.
- Znam ulične priče da je advokata likvidrao Stojanović, ali nismo imali potvrde ni mi. Bio je jedan još koji se pominjao - izjavio je Lalić pred Specijalnim sudom u Beogradu.
Ubica, ali ni naručilac ubistva Miše Ognjanovića, kao i pomagači do danas nisu zvanično otkriveni niti procesuirani.
Ranjena mis Marbelje
Strahinja je inače, meta bombaša bio i 2018. godine u Beogradu, kada je pod njegov džip, takođe, bila postavljena eksplozivna naprava. U automobilu sa njim tada je bila bivša mis Marbelje Olac Bilbao Gonzales.
- Strahinja je samo nekoliko trenutaka ranije izašao iz kola da se vrati po telefon, a bomba je eksplodirala ispod vozačevog sedišta - podseća izvor.
Olac je prilikom eksplozije teško povređena, a lekari sa VMA su uspeli da joj spasu nogu nakon višestrukih operacija.
Čitulja za Stojanovića
U jednim dnevnim novinama danas je, na dan kada je pre šest godina likvidiran, osvanula i čitulja za Strahinju Stojanovića, koji su potpisali njegovi brat, majka i još troje ljudi.
- Zemaljko je za maleno carstvo, a nebesko uvek i doveka. Zauvek sa nama - piše u čitulji.