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1/5 Vidi galeriju Osuđenici pokazali talenat u imitiranju Foto: MUP Srbije

- Slobodno vreme osuđenih lica je prepoznato kao veoma važan segment budući da nam je humano izvršenje kazne na prioritetnom mestu - naglasio je ministar Vujić, obraćajući se zvanicama iz pravosudnih organa iz tog grada.

On je rekao da Ministarstvo podržava implementiranje svih programa iz penološke prakse koji pomažu uspešnu reintegraciju osuđenih lica u društvo.

- Za osuđena lica su organizovane brojne umetničke i sportske sekcije u zavodima jer su sport i umetnost prepoznati kao posebno važni za snažno mentalno zdravlje, odnosno psihičku stabilnost, koja je svakoj osobi potrebna u rešavanju brojnih izazova - rekao je Vujić.

On je podsetio da je zavod ove godine sa Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Beogradu prvi put organizovao sertifikovanu obuku za osuđena lica poluotvorenog odeljenja o tehnologiji proizvodnje voća, voćnih rakija i deklarisanja poljoprivrednih proizvoda.

Direktor Jandrić je rekao da je cilj svih programa u zavodima da se unaprede životne veštine osuđenica i osuđenika, zbog čega Uprava godinama primenjuje specijalizovane programe izrađene u saradnji sa Savetom Evrope.

- Za svaki program je potrebno vreme da pokaže svoju svrsishodnost, a naš cilj je postizanje dobrobiti svakog učesnika programa tokom izvršenja kazne i nakon njenog isteka - naglasio je direktor Uprave.

On je rekao da sportski turniri u različitim disciplinama i kulturni sadržaji uz organizovanje obuka za različita tražena zanimanja i specijalizovane programe čine zaokruženu celinu u korektivnom radu sa osuđenicima.

Zavod u Smederevu je pre nekoliko godina počeo da organizuje sertifikovane obuke za varioce, frizere, mesare, kao i obuku za poznavanje rada na računaru i nastavak školovanja sa ciljem sticanja diplome, naveo je on.