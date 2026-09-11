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Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je Dušanka Todorović (75) bila osuđena na kaznu zatvora od 15 godina jer je lekovima pokušala da ubije dvojicu starijih muškaraca, kojima je dugovala novac. Kako je navedeno, babi iz Železnika će se ponovo suditi.

- Drugostepeni sud je usvajanjem žalbe branioca okrivljene ukinuo presudu i predmet vratio Višem sudu u Beogradu na ponovno suđenje - objavljeno je na sajtu tog suda. Prvostepena presuda, po oceni Apelacionog suda u Beogradu, sadrži bitne povrede odbredaba krivičnog postupka, jer nema jasne, neprotivrečne i dovoljne razloge o odlučnim činjenicama.

Inače, Todorović je bila osuđena za dva krivična dela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja. Za svako krivično delo joj je bila izrečena kazna po osam godina, te je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

- Ona je optužena da je u novembru 2019. godine većom količinom lekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika da ne bi morala da im vrati novac koji je od njih ranije pozajmila - podseća izvor.

Dušanki Todorović se, da podsetimo, na teret stavljaju dva krivična dela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja i na podmukao način, jer se sumnja da je u novembru 2019. godine većom količinim lekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika da ne bi morala da im vrati novac koji je od njih ranije pozajmila.

Sumnja se da je 1. novembra 2019. Dragiši stavila u pasulj nekoliko tableta bromazepama, nakon čega se on onesvestio, a pronašla ga je ćerka, nakon čega je hospitalizovan.

Foto: Uprava Carina

Todorovićeva je, kako se sumnja, sa njim bila u emotivnoj vezi i od njega je pozajmila oko 5.000 evra, ali mu ga nije vraćala iako joj je to tražio.

Drugi pokušaj teškog ubistva trovanja Todorovićeva je izvela 25. novembra 2019. godine.