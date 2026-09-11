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Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Slavku O. (44) osumnjičenom da je 9. septembra u Draževcu kod Obrenovca podstrekao svog sina, dete od devet godina, da puca u Milana R, kao i jer je neovlašćeno, bez isprave nadležnog organa nosio poluautomatsko vatreno oružje - pištolj marke "Walther" sa pripadajućim okvirom i minicijom.

Pored toga, pritvor je određen i Slobodanu N. (50) osumnjičenom da je Slavku O. pomogao da nakon izvršenja krivičnog dela sakrije vatreno oružje iz kojeg je delo učinjeno.

Foto: Privatna arhiva

Pritvor je Slavku O. određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, dok je Slobodanu N. pritvor određen da ne bi ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Osumnjičeni Slavko O. se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Slobodan N. negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Naredbom o sprovođenju istrage Slavku O. se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u podstrekavanju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Slobodanu N. krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i esksplozivnih materija.

1/7 Vidi galeriju Prve slike sa mesta pucnjave kod Obrenovca Foto: Kurir/S. N

Sumnja se da je 9. septembra u večernjim časovima Slavko O. najpre pozivao oštećenog Milana R. i upućivao mu uvrede i pretnje, što je činilo i dete, da bi potom sa Milan dogovorio susret u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu, kod Obrenovca, kako bi razjasnili nesuglasice, gde je osumnjičeni poveo sina.

Na dogovorenom mestu je potom došlo do verbalnog konflikta i koškanja između osumnjičenog i oštećenog, pa je osumnjičeni odgurnuo oštećenog u predelu ramena, a potom se obratio detetu rečima: "Sine, pucaj" što je dete i učinilo i navedenim pištoljem, koji je prethodno uzelo iz kasete automobila i samostalno ga pripremilo za upotrebu, u pravcu oštećenog ispalilo prorektil, na koji način je pokušalo da Milana Rankovića liši života.

Oštećeni Milan R. je tom prilikom zadobio prostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka.