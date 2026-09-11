OTAC NAREDIO, DEČAK (9) PUCAO U MILANA ISPRED CRKVE! Slavku i Slobodanu određen pritvor - SVI DETALJI HORORA KOD OBRENOVCA
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Slavku O. (44) osumnjičenom da je 9. septembra u Draževcu kod Obrenovca podstrekao svog sina, dete od devet godina, da puca u Milana R, kao i jer je neovlašćeno, bez isprave nadležnog organa nosio poluautomatsko vatreno oružje - pištolj marke "Walther" sa pripadajućim okvirom i minicijom.
Pored toga, pritvor je određen i Slobodanu N. (50) osumnjičenom da je Slavku O. pomogao da nakon izvršenja krivičnog dela sakrije vatreno oružje iz kojeg je delo učinjeno.
Pritvor je Slavku O. određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, dok je Slobodanu N. pritvor određen da ne bi ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.
Osumnjičeni Slavko O. se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je Slobodan N. negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.
Naredbom o sprovođenju istrage Slavku O. se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u podstrekavanju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a Slobodanu N. krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i esksplozivnih materija.
Sumnja se da je 9. septembra u večernjim časovima Slavko O. najpre pozivao oštećenog Milana R. i upućivao mu uvrede i pretnje, što je činilo i dete, da bi potom sa Milan dogovorio susret u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu, kod Obrenovca, kako bi razjasnili nesuglasice, gde je osumnjičeni poveo sina.
Na dogovorenom mestu je potom došlo do verbalnog konflikta i koškanja između osumnjičenog i oštećenog, pa je osumnjičeni odgurnuo oštećenog u predelu ramena, a potom se obratio detetu rečima: "Sine, pucaj" što je dete i učinilo i navedenim pištoljem, koji je prethodno uzelo iz kasete automobila i samostalno ga pripremilo za upotrebu, u pravcu oštećenog ispalilo prorektil, na koji način je pokušalo da Milana Rankovića liši života.
Oštećeni Milan R. je tom prilikom zadobio prostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka.
Nakon toga, osumnjičeni i negov sin su otišli do kuće u mestu Brgule, GO Ub, u kojoj boravi osumnjičeni Slobodan N. koji je, kako se sumnja, pištolj koji mu je doneo Slavko O, neovlašeno nosio bez isprave nadležnog organa od porodične kuće do njive koja je u njegovom vlasništvu, gde ga je sakrio u zemlji pored rastinja u PVC kesi.