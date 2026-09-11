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Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su S. C. (29), zbog sumnje da je danas na području Savskog venca izvršio dva krivična dela razbojništvo, među kojima i napad na dekana Filozofskog fakulteta D. S. (53).

Kako je saopštio MUP, S. C. se sumnjiči da je u Čika Ljubinoj ulici prišao D. S. s leđa, nakon što je video da je podigao novac sa bankomata, a zatim ga udario i oborio na zemlju.

Osumnjičeni mu je, kako se sumnja, potom oduzeo novčanik sa novcem i ličnim dokumentima. D. S. je tom prilikom zadobio lake telesne povrede.

Policija sumnja da je S. C. oko pola sata ranije, takođe na području Savskog venca, na isti način napao 18-godišnjeg mladića i oteo mu torbicu sa novcem i ličnim stvarima. I on je tom prilikom povređen.

Kod osumnjičenog je pronađena određena količina novca, dok policija nastavlja rad na pronalasku ostalih oduzetih predmeta.

Kako saznajemo, napad na dekana Filozofskog fakulteta nije bio politički motivisan, već je u pitanju razbojništvo.