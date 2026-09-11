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Delu vođa kavačke ćelije Balkanskog narko-kartela žurilo se početkom 2020. godine da ubiju svog suparnika u kriminalnom poslu Igora Krstovića, pa su poručivali svojim "vojnicima" - braći Stanišić, da će taj "posao" dati nekom drugom ako Zećanina ne eliminišu u narednih mesec dana.

To proizlazi iz prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, vođene 15. januara između Radoja Živkovića zvanog Žuti, inače rođaka Radoja Zvicera, i Vidoja Stanišića.

"Dobro brate, možemo li znati kad najkasnije, ako ne da dajemo posao, jer moramo ga završiti, dovodi ljude stalno im", poslao je Nikšićanin Stanišiću 15. januara 2020. godine.

"Možda ga sjutra ubijemo. Čim nam se ukaže prilika, najprije što mogne ubit ćemo ga", odgovorio mu je Podgoričanin, nakon čega Živković, sakriven iza Skaj nadimka The Best!!!, Stanišićima daje rok od mesec.

"Okej brate, ja čekam još mjesec, ako ne - daću drugima, jer moramo da ga završimo", piše on.

Stanišić, sakriven iza nadimka Avatar, šalje mu: “POŠTENO BRATE!!! Biće završeno do tad!!!!!!”...

Istog momenta taj Podgoričanin prepisku sa jednim od vođa nikšićkog ogranka kavačke ćelije prosleđuje svom mlađem bratu Saši Stanišiću.

1/4 Vidi galeriju Saradnicima preko Skaja slao fotografije Foto: Kurir

Rok koji im je Živković dao nije, međutim, bio početak odbrojavanja. Pritisak na Stanišiće počeo je najmanje dva dana pre nego im je Živković dao krajnji rok i zapretio da će posao dati drugim izvršiocima. On je Stanišiću 13. januara poručio: "Završavajte to brate zbog 100 stvari, sad će da se ubaca i robe i svega, da se dobro pogurate", a ta poruka je narednog dana prosleđena Saši Stanišiću.

Skaj poruke pokazuju da su Stanišići i ljudi oko njih Krstovića danima pre i posle toga tražili po Zeti, pratili kada izlazi iz kuće, kojim automobilima se kreće i gde bi mogli da ga sačekaju. Žurbi vrhuške kavačkog klana prethodila je prepiska između više vođa i članova kavačke narko-ćelije, a istražitelji Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) analizirali su i poruke poslate u grupnom čatu, u kome je bio i odbegli Milan Vujotić. Taj Podgoričanin pet dana nakon Živkovićeve konverzacije sa Stanišićem i pritiska da završe zadatak kako ne bi angažovali druge, ekipi sa kojom se dopisivao u grupnom čatu napisao je:

"Čekamo ove Stanišiće, brzo bi trebali Igora da deru"...

Ranjen 15 dana nakon packe Stanišićima

Krstović, kojeg istražitelji označavaju kao vođu zetskog ogranka škaljarske ćelije Balkanskog narko-kartela, teško je ranjen 28. januara 2020. godine u Zeti. Zbog pokušaja njegovog ubistva pred podgoričkim Višim sudom već odgovaraju Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović. Njih dvojica uhapšeni su u prvim sedmicama istrage - Bulatović 15. februara 2020, a Stanišić 28. februara iste godine. Istog dana kada je Bulatović lišen slobode policija je saslušala i Radoslava Stanišića, ali on tada nije zadržan.

Više od šest godina kasnije, krajem avgusta 2026. godine, istraga je dobila novi pravac. Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su Radoslava i Sašu Stanišića zbog sumnje da su deo kriminalne ekipe koja je po nalogu Vujotića i Živkovića trebalo da ubije Krstovića. SDT Podgoričane Raška i Radmilu Džankić i Rožajca Mersudina Čalakovića sumnjiči da su izvršili krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Lov na Krstovića

Nakon pritiska na Stanišića, odnosno od sredine januara 2020. godine, priča o planiranju likvidacije zetskog škaljarca prelazi u gotovo svakodnevni "lov" na Krstovića. Iz dokumenta u koji "Vijesti" imaju uvid proizlazi da su jednom zakasnili da pucaju na pumpi, nakon čega Radoslav Stanišić piše: "Vidjet ćemo dokle će imati sreće".

Dan uoči napada razmenjuju poruke da će "Igor ujutro u vrtić sigurno" i predlažu da ga upravo tamo sačekaju. Istovremeno Bulatović javlja u realnom vremenu: "Doša je ovaj", "evo ga sad je izaša"...

Prema tužilačkim spisima, kavčanima se žurilo da uklone Krstovića jer su ga smatrali igračem suparničke ekipe koji im dovodi nove ljude i jača protivničku stranu.

"Ode za Kanadu"

Istražitelji su analizirali i poruke koje je Vujotić pisao u grupnom čatu 28. januara, nakon što je Krstović ranjen.

"Ubili su Igora Krstovića", poslao je uz emotikon srca..."30 metaka u njega Gile sasuo"... "Vidoje vozio"... "Eno idu da zapale auto"... "Rekao sam da sve popale".

Motiv zbog kog je Živković insistirao da se Krstović što pre "završi", tužioci su pronašli u Vujotićevim porukama poslatim tog dana, kada je i napisao da je sa Alanom Kožarom "24/7 na vezu"...

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

"Njegov je Marijan Vujačić. On je Kožaru dao Zema i ove naše mesare da kidaju za Kožara", poslao je Vujotić 28. januara 2020. godine, nakon što je pucano na Igora Krstovića, u grupni čet, a potom nastavio:

"Podmukao mnogo. Sa Kožarom 24h na vezu... Ma jok. Dolazio je Krstović da se pravda meni. Slao Zeća i zeta svoga itd... Javno je on rekao da mu je Kožar drug i da ga voli i svako zna da je na vezu sa njim... Vujačić je njegov. Samo ga je Savu prepustio da upravlja sa njim... On sa Kožarom 24/7 na vezu... Eto mu sad Kožar i namještanje i mesari... Nego mesare angažovao i svašta... Ne bi ga diralo da nije tako... Ode za Kanadu... Neka lipše to go**o prije zore, kad je bio dobar sa liscem"...

Iz tih poruka specijalni tužioci zaključuju da je razlog zašto je kriminalna organizacija planirala i preduzimala sve radnje da liši života Krstovića bliskost sa sada pokojnim Kožarem.

"I zbog toga što, očigledno, suprotstavljenoj kriminalnoj organizaciji ‘stalno dovodi ljude’, ‘što je podmukao mnogo’ i što ‘namješta’ i zbog ‘mesara što kidaju za Kožara’... Samim tim je lako izvesti zaključak i da je cilj kriminalne organizacije osumnjičenih i optuženih lišenje života oštećenog iz bezobzirne osvete, ali i iz koristoljublja, posebno kada se ima u vidu komunikacija između osumnjičenih Radoslava Stanišića i Saše Stanišića, od 13. marta 2020. godine, čija tema je njihovo saznanje da je lice koje oslovljavaju Pavićko u policiji naveo da je učestvovao u pucanju na Krstovića", piše u spisima...

Živković je navodno u turskom zatvoru, gde bi trebalo da izdržava doživotnu kaznu zbog ubistva vođe škaljaraca Jovana Vukotića. Za Vujotićem crnogorska policija traga godinama.

Jovan Vukotić Foto: Prinstcreen

"Platićemo da ćute i da jačaju"

Istražitelji su analizirali i Vujotićeve poruke da će "izvođačima" prljavih radova dati još novca, osim onoga što je obećao Živković, ali da ćute...

"Samo da se ne prospe priča. Da ćute. Daćemo im para i da jačaju", napisao je Vujotić u grupnom četu nakon što je u Krstovića ispaljeno 28 hitaca.

Prethodno, Živković je, kako sam navodi, Stanišićima obećao 150-200 hiljada evra.

To je napisao najmlađem od braće - Saši, porukama poslatim 13. marta 2020. godine, kada se ljutio što su proširili ekipu za egzekuciju.

Tvrdio je i da je on podigao cenu: "...Znači, to je trebalo Vidoje i Gile da završe po dogovoru, razumiješ, jer sam ja insistirao da im se pomogne, razumiješ da uzmu 150-200 hiljada i da žive ka’ momci, da ubiju onu vranu, to im je najlakši posao na svijet, taj posao nije vrijedio 30 hiljada, ali sam ja insistirao da im se pomogne da bi živjeli", poslao mu je glasovnom porukom tog dana...

Nedugo zatim isto mu je sažeo i u tekstualnoj poruci: "Posao je bio za Vidoja i Gila".

Najmlađem Stanišiću o istoj temi pisao je i Vujotić, nekoliko meseci nakon pokušaja ubistva Krstovića.

"Strašno. Zašto su oni Dragišu uvlačili u djelo, to je sramota", napisao mu je 10. juna 2020. godine, a potom dodao:

"To su trebali Vidoje i Gile da rade."