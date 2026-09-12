OTKRIVENO GDE SE NALAZI DEČAK (10) KOJI JE RANIO MILANA! Najnoviji detalji nakon pucnjave u Draževcu kod Obrenovca - evo šta će sada biti s njim!
Desetogodišnji dečak koji je ranio Milana Rankovića (25) u porti crkve u Draževcu kod Obrenovca, smešten je u psihijatrijsku ustanovu.
Dečaka je, prema saznanjima Telegrafa, u psihijatrijsku ustanovu smestio Centar za socijalni rad, radi obavljanja pregleda i eventualnog veštačenja.
Ipak, kako je pokazao slučaj dečaka koji je pucao u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", desetogodišnjak bi mogao da ostane u psihijatrijskoj ustanovi i duže vreme, s obzirom na to da je pucao u čoveka.
Podsetimo, Slavko O. (44), bivši robijaš iz okoline Uba, je naredio maloletnom sinu da Milanu prethodno preti ubistvom preko telefona, a zatim ga je pozvao u centar sela.
Našli su se oko 21 sat u porti crkve, a nakon kraće svađe Slavko O. je sinu gurnuo pištolj u ruke i rekao mu: "Pali, mali". Dečak je ispalio jedan hitac i pogodio Milana u desnu podlakticu, a potom je metak završio u plućnom krilu.
Milan je operisan u četvrtak i, kako je rekao njegov brat Jovan Ranković, metak mu je izvađen iz pluća. Kako je tada rekao, Milan je na odeljenju intenzivne nege i u svesnom je stanju.
Milan Ranković je pobegao iza crkve, a njegov drug je pozvao pomoć, dok je Slavko O. pobegao sa sinom. Odveo ga je kod prijatelja S. N. u Brgule kod Uba, gde je ostavio dete i pištolj.
S. N. je dečaka odveo kod majke u Stublince kod Uba gde su mu skinuli garderobu i okupali ga, dok je, kako se sumnja, S. N. sakrio pištolj u njivu.
Kurir.rs/Telegraf.rs