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Danas je sahrana tragično stradalog Stefana S. (30), mladića koji je u sredu 9. septembra stradao na Vračaru, kada je konopac na kojem je visio, dok je postavljao rasvetu na zgradi, zakačila trola i povukla ga. Porodica i prijatelji od njega će se oprostiti danas u 12.30 sati na groblju Novim Banovcima.

Jedan od njegovih prijatelja kaže da je Stefan planirao porodicu.

- Samo nedelju dana pre tragičnog događaja, nakon meseci truda i rada, uspeo je da podigne kredit i kupi sopstveni stan sa svojom suprugom. Planirali su da postanu roditelji, a ovaj posao, alpiniste mu je bio prvi takav posao - kaže njegov prijatelj.

On dodaje da je stradali mladić imao iskustva u nekoliko sportova.

Foto: Facebook

- Ceo život je bio u sportu, bavio se rvanjem od detinjstva, a kasnije i planinarenjem. Iza sebe je ostavio ožalošćene suprugu,roditelje i sestru. Bio je pun planova za budućnost, pun radosti. Zauvek će ostati praznina koju niko ne može da popuni - zaključuje on.

Podsetimo Stefan S. preminuo je u nesreći na Vračaru kada je trolejbus povukao kanap na koji je on bio zakačen, prilikom čega je pao sa petog sprata na krov trole.

Povodom njegove smrti oglasilo se i Planinarsko društvo "Stena" koje je objavilo potresnu poruku u njegovu čast.

- Sa velikom tugom vas obaveštavamo da je naš član i alpinista S. S. juče tragično preminuo na visinskim radovima. Bio je retko čista duša, veliki prijatelj i odličan trener. Velika praznina ostaje iza njega. Slava mu! - navode u objavi.

Povodom tragične nesreće oglasilo se Javno komunalno preduzeće GSP, koje je najpre, izrazilo najdublje žaljenje i iskreno saučešće porodici, prijateljima i kolegama nastradalog.

1/5 Vidi galeriju Prve slike sa mesta nesreće kada je pao mladić na trolejbus Foto: Kurir

- Kao preduzeće, duboko smo potreseni ovom tragedijom, koja nas je sve iskreno pogodila. Prema informacijama kojima u ovom trenutku raspolažemo, do nesreće je došlo tokom izvođenja radova na objektu, kada se čvor na kanapu, odnosno užetu kojim je alpinista bio vezan, zakačio za nosač retrovizora trolejbusa koji je prolazio pored objekta. Tom prilikom došlo je do povlačenja užeta, usled čega je nesrećni čovek pao sa visine na vozilo - kažu u JKP GSP.

Nakon tragedije oglasilo se i Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je pokrenulo istragu.

- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavio je uviđaj i tom prilikom naložio da se prikupe svi dokazi u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, odnosno uzroka nesreće, odnosno vršenje sudskomedicinske obdukcije tela, vanredni tehnički pregled trolejbusa koji saobraća na liniji broj 29, pribavljanje snimaka sa okolnih zgrada kao i izuzimanje snimaka kamera video nadzora iz trolejbusa - navodi se u saopštenju.