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Službenici Odeljenja bezbednosti Budva zaplenili su veću količinu marihuane, hašiša i ekstazija, i po nalogu postupajućih državnih tužilaca, lišili slobode Bjelopoljca osumnjičenog za krivično delo u vezi sa opojnim drogama i državljanina Republike Srbije, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih dela iz različitih oblasti kriminaliteta, osumnjičenog za falsifikovanje isprave, kojeg Republika Srbija potražuje zbog krivičnih dela počinjenih na svojoj teritoriji.

Naime, službenici policije u Budvi su kontrolisali lice S.F. (19) iz Bijelog Polja i lice koje je na uvid dalo ličnu kartu izdatu od strane Republike Hrvatske, na ime M.H. (23).

Droga nađena u stanu uhapšenih Foto: Uprava Policije CG

- Prilikom kontrole ranca lica S.F., policijski službenici su pronašli 11 pakovanja sa sadržajem marihuane. U tom trenutku, S.F. i lice koje se predstavilo kao M.H. dali su se u bekstvo. Preduzimanjem mera i radnji na terenu, policijski službenici su ubrzo locirali objekat – iznajmljeni stan u mestu Prijevor – u kojem su boravila navedena lica, nakon čega su iste doveli u službene prostorije. Izvršen je pretres stana u kojem su ova lica boravila. Tom prilikom pronađeno je više pakovanja marihuane, mase preko 62 grama, pakovanja opojne droge hašiš, mase oko 44 grama, kao i 54 tablete opojne droge MDMA (ekstazi) sa logom „Super Mario“ - saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako dalje dodaju, pretresom su, takođe, pronađeni vaga za precizno merenje, kao i drugi predmeti i tragovi koji se dovode u vezu sa prodajom opojnih droga.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Budva su, preduzimajući mere i radnje iz svoje nadležnosti, izvršili provere putem međunarodne operativne saradnje, kojom prilikom je utvrđeno da lice M. H. sa navedenim podacima ne postoji u bazama podataka Republike Hrvatske, kao i da lična dokumenta koja je dalo na uvid nisu verodostojna.

Foto: Uprava Policije CG

- Daljim proverama je utvrđeno da je lice koje se lažno predstavilo kao državljanin Hrvatske zapravo V. R. (23) iz Bora, državljanin Republike Srbije, koji je u evidencijama Republike Srbije registrovan kao višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, i to za 27 krivičnih dela, između ostalih: nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, teška telesna povreda, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, izazivanje opšte opasnosti, ugrožavanje sigurnosti, razbojništvo i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti zbog čega se isti potražuje od strane policije u Srbiji - piše u saopštenju.