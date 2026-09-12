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Navršava se tačno 30 godina od trenutka kada je, tog kobnog 13. septembra 1996. godine, u Tržnom centru "Blok 70" na Novom Beogradu, ubijen je Mališa Milovanović (27). Likvidiran je u svom kafiću "Gaston", dok je sedeo za stolom u bašti sa dvojicom prijatelja. U jednom trenutku prišla su mu dvojica maskiranih i naoružanih napadača. Jedan od njih upozorio je njegove prijatelje da ustanu od stola, a potom su prema Milovanoviću ispaljeni smrtonosni hici. U njega je pucano iz dva oružja, pištolja i revolvera "magnum", a pogođen je sa četiri metka u glavu.

1/10 Vidi galeriju Likvidacija Mališe Milovanovića u kafiću "Gaston" na Novom Beogradu Foto: Youtube/DOSIJE BJ

Posle pucnjave napadači su pobegli i njihov trag se izgubio. Policija i Hitna pomoć ubrzo su stigle na mesto zločina, a teško ranjeni Milovanović prevezen je u bolnicu. Lekari su pokušali da mu spasu život, ali je ubrzo preminuo. Od samog početka bilo je jasno da je reč o profesionalno izvedenoj likvidaciji, dok su identitet napadača i motiv ostali pod velom misterije. Dvojica muškaraca sa fantomkama nikada nisu zvanično identifikovana kao izvršioci, niti je javnosti ponuđen konačan odgovor na pitanje ko je i zbog čega naručio Milovanovićevo ubistvo.

Ubistvo pripisivano Voji Amerikancu

U beogradskom podzemlju godinama se tvrdilo da iza likvidacije stoji Vojislav Raičević, poznat kao Voja Amerikanac. Međutim, to je ostalo na nivou operativnih saznanja i priča koje su kružile kriminalnim miljeom, bez pravosnažne potvrde koja bi Raičevića povezala sa ubistvom Milovanovića. Posebnu pažnju izazivala je tvrdnja da je u likvidaciji učestvovao sa saučesnikom, jer se Raičeviću pripisivala reputacija čoveka koji je svoje navodne likvidacije uglavnom izvršavao sam. Upravo zbog toga, slučaj Mališe Milovanovića ostao je jedan od onih iz devedesetih oko kojih su se godinama ispredale različite verzije, dok zvanična istraga nije ponudila konačno razrešenje.

Foto: Privatna Arhiva

Reputacija najsurovijeg profesionalnog ubice 90-ih

Ime Voje Amerikanca bilo je povezivano sa nizom drugih nerasvetljenih ubistava beogradskog podzemlja. Policijska operativna saznanja i medijski navodi pripisivali su mu ulogu organizatora ili izvršioca u više likvidacija, među kojima su se pominjali Zoran Stevanović Kiri, major Arkanovih "Tigrova", Jugoslav Juga Vučinić i vođa "voždovačkog klana" Goran Vuković Majmun. U pojedinim tekstovima njegovo ime dovođeno je u vezu i sa ubistvom policijskog inspektora Dragana Radišića, ali za takve tvrdnje nikada nisu pronađeni dokazi. Raičević je u kriminalnim krugovima važio za izuzetno opasnog profesionalnog ubicu, a uz njegovo ime vezivane su i priče o navodnim vezama sa službama bezbednosti i grupom kriminalaca koja je kasnije povezivana sa klanom "Amerika".

Saga o Voji Amerikancu dobila je novu dimenziju nakon njegovog misterioznog nestanka krajem 1997. godine. O njegovoj sudbini kružile su brojne, često jezive priče — od toga da je njegovo telo, zajedno sa još dvojicom muškaraca, zabetonirano i bačeno u Dunav kod Golupca, do tvrdnji da su ga osvetnici mučili i ubili. Pominjala se i mogućnost da je stradao zbog sukoba sa italijanskom mafijom. Ni jedna od tih verzija nikada nije zvanično rasvetljena. Raičević je nekoliko godina nakon nestanka proglašen mrtvim. Njegovo ime ostalo je upisano u jednu od najmračnijih epizoda beogradskog podzemlja devedesetih, ali ni posle tri decenije nije pronađen odgovor na ključno pitanje iz slučaja Mališe Milovanovića: ko je naredio njegovu likvidaciju i ko su bila dvojica maskiranih napadača koji su tog 13. septembra 1996. godine ušla u "Gaston", ispalila smrtonosne hice i zauvek nestala.