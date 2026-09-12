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Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužnicu protiv S. P. (58) iz Omoljice, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom S. P. izrekne kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca i da mu izrekne meru bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara, kao i da se prema okrivljenom produži pritvor do završetka glavnog pretresa jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak kao i da će u kratkom periodu dovršiti, odnosno ponoviti krivično delo.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je 14. avgusta 2026. godine, u večernjim satima, u porodičnoj kući u Omoljici, u stanju alkoholisanosti, sa koncentracijom alkohola u organizmu od 2,57 promila, nakon verbalne rasprave sa suprugom, oštećenom Z. P. (54) iz Omoljice, istu fizički napao, a potom sa plinskom bocom i priključnim brenerom ispuštao plin, pretio da će je zapaliti, te u jednoj prostoriji zapalio plamen, čime je ugrozio njeno spokojstvo i telesni integritet, a što je sve činio u prisustvu troje maloletne dece – navode u pančevačkom Osnovnom javnom tužilaštvu.

(Dnevnik)

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