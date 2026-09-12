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M. V. (46) poginuo je u četvrtak 10. septembra kada ga je udario voz kod Pančeva, u blizini železničkog mosta na Tamišu.

Prema saznanjima Telegrafa, M. V. je sedeo na pruzi, kada je naišao voz koji nije na vreme uspeo da se zaustavi na vreme.

Muškarac je po dolasku Hitne pomoći bio bez svesti, ali i dalje živ, sa povredama glave, te je prevezen u bolnicu. Međutim, uprkos naporima lekara, on je juče preminuo.

Kako se nezvanično saznaje, za poginulim muškarcem bilo je raspisano sedam potraga!

Kurir.rs/Telegraf.rs

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