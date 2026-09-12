M. V. je sedeo na pruzi u blizini železničkog mosta na Tamišu kada je naišao voz, a preminuo je u bolnici od zadobijenih povreda.
Hronika
VOZ PREGAZIO ČOVEKA KOD PANČEVA! Muškarac (46) sedeo na pruzi kada ga je lokomotiva udarila, lekari se borili za njegov život, ali mu nije bilo spasa
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M. V. (46) poginuo je u četvrtak 10. septembra kada ga je udario voz kod Pančeva, u blizini železničkog mosta na Tamišu.
Prema saznanjima Telegrafa, M. V. je sedeo na pruzi, kada je naišao voz koji nije na vreme uspeo da se zaustavi na vreme.
Muškarac je po dolasku Hitne pomoći bio bez svesti, ali i dalje živ, sa povredama glave, te je prevezen u bolnicu. Međutim, uprkos naporima lekara, on je juče preminuo.
Kako se nezvanično saznaje, za poginulim muškarcem bilo je raspisano sedam potraga!
Kurir.rs/Telegraf.rs
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