SRBIN PROVALIO U RESTORAN U ITALIJI: Policajci ga zatekli usred pljačke, a u džepu mu našli nož!
- Državljanin Srbije (39) uhapšen je u Riminiju zbog pokušaja pljačke restorana, nakon što ga je policija zatekla unutra tokom noćne patrole.
Državljanin Srbije (39) uhapšen je sinoć u Riminiju zbog pokušaja pljačke restorana u tom gradu.
On je otkriven u kasnim noćnim satima tokom rutinske policijske patrole, koja je prethodno primetila njegovo sumnjivo kretanje oko zgrade u kojoj je pomenuti restoran.
Kada su karabinjeri došlo do zaključanog ugostiteljskog objekta primetili su da je neko unutra.
- Sumnja se da je tridesetdevetogodišnjak uspeo da uđe u restoran nakon što je vešto otvorio glavna vrata. Naknadni pretres potvrdio je sumnje karabinjera. Kod njega su pronađeni alat za provalu, bokser i nož - ispričao je za portal notiziaerimini.it izvor blizak slučaju.
Svi predmeti su odmah zaplenjeni radi neophodnih istraga. Po nalogu Javnog tužilaštva, muškarac je odveden u lokalnu policijsku stanicu i tamo zadržan pod optužbom za tešku krađu i nezakonito posedovanje oružja i predmeta sposobnih da izazovu povredu.
Naknadnom proverom uhapšenog, policija je utvrdila da je reč o beskućniku sa srpskim državljanstvom, koji je od ranije poznat istražnim organima.
On će nakon isteka pritvora biti odveden na sud u Riminiju na saslušanje.