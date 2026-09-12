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Državljanin Srbije (39) uhapšen je sinoć u Riminiju zbog pokušaja pljačke restorana u tom gradu.

On je otkriven u kasnim noćnim satima tokom rutinske policijske patrole, koja je prethodno primetila njegovo sumnjivo kretanje oko zgrade u kojoj je pomenuti restoran.

Kada su karabinjeri došlo do zaključanog ugostiteljskog objekta primetili su da je neko unutra.

- Sumnja se da je tridesetdevetogodišnjak uspeo da uđe u restoran nakon što je vešto otvorio glavna vrata. Naknadni pretres potvrdio je sumnje karabinjera. Kod njega su pronađeni alat za provalu, bokser i nož - ispričao je za portal notiziaerimini.it izvor blizak slučaju.

Svi predmeti su odmah zaplenjeni radi neophodnih istraga. Po nalogu Javnog tužilaštva, muškarac je odveden u lokalnu policijsku stanicu i tamo zadržan pod optužbom za tešku krađu i nezakonito posedovanje oružja i predmeta sposobnih da izazovu povredu.

Naknadnom proverom uhapšenog, policija je utvrdila da je reč o beskućniku sa srpskim državljanstvom, koji je od ranije poznat istražnim organima.