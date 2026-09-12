Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju V.S.(54) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je navedena krivična dela izvršio dana 10.09.2026. godine, na teritoriji Novog Beograda, na taj način što je najpre došao do ugostiteljskog objekta gde je prišao dvema devojkama koje su sedele za stolom i seo za njihov sto, nakon čega je odbio da se pomeri, pa je prišla menadžerka objekta koja je pokušala da ga udalji, što je on odbio, obrativši se pogrdnim rečima devojkama koje su sedele za stolom, usled čega su iste vidno uznemirene ustale i otišle iz lokala, a on potom izašao iz objekta ne plativši račun - piše u saopštenju tužilaštva.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kako dalje dodaju, po pozivu menadžerke došli su policijski službenici PS Novi Beograd koji su osumnjičenog pronašli, a on im je najpre uputio pretnje, a onda udario jednog policajca u glavu, i to patikom koju je držao u levoj ruci, a onda još jednom desnom rukom u predelu glave u kojoj se takođe nalazila patika, potom ga levom rukom uhvatio za službenu majicu i pokidao mu epoletu i pocepao službenu majicu, usled čega je oštećeni policijski službenik zadobio laku telesnu povredu.

- Dana 12.09.2026. godine Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je donelo naredbu o sprovođenju istrage prema osumnjičenom V.S. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio izvršio krivično delo nasilničko ponašanje i krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nakon čega je isti saslušan na zapisniku pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu kada je osumnjičeni izjavio da se na okolnosti izvršenja navedenih krivičnih dela neće izjašnjavati - naglašavaju iz tužilaštva.