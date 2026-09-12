BEGUNAC IZ SRBIJE UHAPŠEN NAKON 7 GODINA BEKSTVA: Počinio veliku pljačku, pa sa plenom pobegao u Nemačku!
- Muškarac (46) iz Srbije uhapšen je u Beču nakon sedam godina bekstva zbog pljačke počinjene u Srbiji 2019. godine.
Muškarac (46) iz Srbije uhapšen je u Beču nakon sedam godina bekstva! Kako je saopštila austrijska policija, on je 2019. godine počinio veliku pljačku u Srbiji.
Od tada je za njim raspisana međunarodna poternica. Istražitelji iz Kancelarije kriminalističke policije u Beču pronašli su osumnjičenog u okrugu Rudolfshajm-Finfhaus.
-Savezna služba kriminalističke policije izdala je operativnoj grupi kriminalističke policije nalog za hapšenje srpskog državljanina. On je povezan sa pljačkom počinjenom u Srbiji 2019. godine. Navodno je plen vredan nekoliko hiljada evra - saopštila je policija u Beču na svom zvaničnom sajtu polizei.gv.at.
Kako dodaju, za istim beguncem postojala je poternica i koju je izdalo Javno tužilaštvo u Beču.
- Dana 11. septembra 2026. godine, istražitelji su konačno pronašli traženog muškarca u Beču. Zbog ozbiljnosti navodnog zločina, hapšenje su podržavali policajci iz specijalne policijske jedinice WEGA - piše u objavi policije.
Osumnjičeni je pronađen u stanu, u kojem je boravio, i uhapšen je od strane operativne grupe za begunce, zatim je odveden u pritvor.