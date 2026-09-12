Hronika
KAMION POKOSIO ŽENU U NOVOM PAZARU: Tragedija kod Zelene pijace, od siline udarca završila ispod teretnjaka - NIJE JOJ BILO SPASA
- Na magistralnom putu u Novom Pazaru, kod Zelene pijace, kamion je udario ženu koja je preminula od zadobijenih povreda.
- Hitna pomoć i policija su brzo stigle na lice mesta, a vozač kamiona je ostao nakon nesreće.
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Jedna ženska osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći u naselju Čerkez mahala u blitini tržnog centra kada je udario kamion. Od udarca žena je završila ispod kamiona i preminula je na licu mesta.
Još uvek nije poznato kako je došlo do tragičnog ishoda ove saobraćajne nesreće.
Policijski službenici PU Novi Pazar na licu su mesta i vrše istragu.
Kurir.rs/RTVNP
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