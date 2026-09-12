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Jedna ženska osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći u naselju Čerkez mahala u blitini tržnog centra kada je udario kamion. Od udarca žena je završila ispod kamiona i preminula je na licu mesta.

Još uvek nije poznato kako je došlo do tragičnog ishoda ove saobraćajne nesreće.

Policijski službenici PU Novi Pazar na licu su mesta i vrše istragu.

Kurir.rs/RTVNP

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