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"Evo ga ovaj na pumpu... završićemo ga, miči sve kamere... sve čisti, ali javićemo ti, ali sve čisti, budi pripravan", napisao je u jednoj od poruka Vidoje Stanišić dok je sa ekipom pokušavao da obavi zadatak dobijen od vrha kavačkog klana - da ubije člana suparničke grupe Igora Krstovića.

Tu poruku Podgoričanin šalje 28. januara 2020. godine osumnjičenom Saši Stanišiću dok su pratili Krstovića i čekali najpogodniji trenutak da na njega iz automatskog oružja otvore vatru. Istoga dana navodni vođa zetskog ogranka škaljarske kriminalne grupe teško je ranjen u Zeti, a Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović prvi su osumnjičeni, kasnije i optuženi za pokušaj njegovog ubistva.

Dokumenta iz istrage pokazuju da je lov grupe kavčana na Krstovića postao svakodnevan od sredine januara te godine. Nakon početnih zatezanja, odugovlačenja i pritisaka vođa da se taj posao konačno završi, Vidoje Stanišić javlja svom bliskom rođaku da je sve spremno.

"Evo nam ga ovaj na pumpu je, sad ga čekamo ovđe u ulicu, eno ga na pumpu je sa autom... Tamo ćemo ga, u ulicu", navodi se u jednoj od glasovnih poruka.

A zatim šalje i tekstualnu: "Mrtav je ovaj"...

Istražitelji tvrde da je istoga dana, ali sa drugog Skaj naloga, poslao i tekstualne poruke u kojima veliča beg nakon zločina.

"Kako smo pobjegli doktorski... Jes ali su plavci zaustavljali kod Vujačića. I Astra je bila sa njima... Ne znam kako nas nisu zaustavili... Na most kod Lakovica plava ht, Astra... Gile unutra, ja nazad, samo planu", navodi u nekim od poruka.

Na Krstovića je pucano dok je bio u automobilu, u zetskom naselju Balijače. Nakon što su u njegovom pravcu ispalili više od 20 hitaca, napadači su svoje vozilo zapalili nadomak starog strelišta na Kakarickoj gori.

"Prodimila murija kako je auto izgoreo skroz... Skroz izgorio... Toppp... Sve je dobro prošlo", konstatuje sada okrivljeni Vidoje Stanišić.

Nekoliko dana kasnije - 2. februara 2020. godine, istom sagovorniku prosleđuje prepisku sa visokopozicioniranim kavčaninom Milanom Vujotićem od tog dana, u kojoj Stanišić pod nadimkom Avatar - šalje poruke: "Jer je Gile bidonom od 101 polivao unutra, ja nazad, Dragiša naprijed... Sa bocama od koka kola ja i Dragiša".

Milan Vujotić Foto: Police Turkey

Dva dana potom, Vujotiću šalje: "I pace robu smo palili iza kuće u ćošak, đe su paščad im onamo, viđi da nije ostalo što, koje parče ili što... I viđi samo da iza kuće nije ispalo što đe je paljeno... E to ako nađu - problem".

Specijalni tužioci tvrde da je i osumnjičeni Radoslav Gile Stanišić takođe pisao Saši Stanišiću i to tri dana nakon pokušaja ubistva - 31. januara 2020. godine:

"Čitav i mi ga nismo dirali bez rukavicama... Mene je puška malo takla nogu, ali sam je palio... Napolje ne, rukavice bacili u kola, izapalilii visine TBocu... Bila je ona roba što nismo oblačili", citiraju istražitelji deo poruka sa nekada zaštićenog telefonskog programa.

Previše odugovlačili

Prema porukama, kavčanima se žurilo da brzo "završe" Krstovića, a najviše ih je pritiskao Radoje Živković zvani Žuti.

On je zbog odugovlačenja poručivao svojim vojnicima - braći Stanišić, da će taj "posao" dati nekom drugom ako Zećanina ne eliminišu u narednih mesec dana. To proizlazi iz prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije, vođene 15. januara između Živkovića i Vidoja Stanišića.

"Dobro brate, možemo li znati kad najkasnije, ako ne da dajemo posao, jer moramo ga završiti, dovodi ljude stalno im", poslao je Nikšićanin Stanišiću 15. januara 2020. godine.

"Možda ga sjutra ubijemo. Čim nam se ukaže prilika, najprije što mogne ubit ćemo ga", odgovorio mu je Podgoričanin, nakon čega Živković, sakriven iza Skaj nadimka The Best!!!, Stanišićima daje rok od mesec.

1/4 Vidi galeriju Saradnicima preko Skaja slao fotografije Foto: Kurir

"Okej brate, ja čekam još mjesec, ako ne - daću drugima, jer moramo da ga završimo", piše on.

Stanišić, sakriven iza nadimka Avatar, šalje mu: "POŠTENO BRATE!!! Biće završeno do tad!!!!!!".

Osumnjičeni Živković u čet grupi na Skaju, u kojoj je između ostalih bio i Milan Vujotić, 20. januara 2020. godine poslao je poruku: "Čekamo ove Stanišiće, brzo bi trebali Igora da deru".

Vujotić i Žuti na čelu grupe

Zbog pokušaja ubistva Krstovića, pred podgoričkim Višim sudom već odgovaraju Vidoje Stanišić i Dragiša Bulatović.

Njih dvojica uhapšeni su u prvim sedmicama istrage - Bulatović 15. februara 2020, a Stanišić 28. februara iste godine. Istog dana kada je Bulatović lišen slobode policija je saslušala i Radoslava Stanišića, ali on tada nije zadržan.

Više od šest godina kasnije, krajem avgusta 2026. godine, istraga je dobila novi pravac.

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su Radoslava i Sašu Stanišića zbog sumnje da su deo kriminalne ekipe koja je po nalogu Milana Vujotića i Radoja Živkovića trebalo da ubije Krstovića.