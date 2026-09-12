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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 16.25 sati dogodila u Ulici Save Kovačevića, kod poslovnog centra „Samald“, u Novom pazaru, smrtno je stradala I. H. (67).

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, žena je nameravala preći ulicu, dok se na kolovozu nalazila kolona vozila. Pretpostavlja se da je u tom trenutku ušla u mrtvi ugao kamiona, zbog čega je vozač najverovatnije nije mogao videti.

Nesretna žena potom se našla ispod teretnog vozila, a prema prvim informacijama, preko nje je prešla zadnja osovina kamiona tutinskih registarskih oznaka. Od zadobijenih povreda preminula je na mestu nesreće.

Kamionom je upravljao N. Č., koji je uedno i vlasnik vozila. Nakon tragedije bio je u stanju teškog šoka, zbog čega ga je ekipa Hitne pomoći prevezla u Opštu bolnicu Novi Pazar radi ukazivanja medicinske pomoći.

Vozač kamiona N. Č. prevezen je vozilom Hitne pomoći u Opštu bolnicu Novi Pazar zbog veoma teškog psihičkog stanja izazvanog tragedijom. Prema informacijama kojima raspolažemo, trenutno mu se pruža sva potrebna medicinska pomoć.