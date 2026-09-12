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U gornjem delu Orahovca sinoć, oko pola sata pre ponoći, dogodila se oružana pljačka kada se žena vlasnika prodavnice sa svoje dvoje maloletne dece, uzrasta 10 i 13 godina, vraćala kući nakon smene. U ruci je nosila torbicu sa većom količinom novca, a ispred kuće su ih napala dvojica maskiranih i naoružanih pljačkaša.

Prema saznanjima Radio Goraževca, napad se dogodio sinoć u 23.22 časa, kada su maskirana lica, uz pretnju pištoljem, iskočila iz žbunja koje se nalazi preko puta kuće i pokušala da ženi K. Š. otmu torbicu sa novcem.

Tom prilikom žena je zadobila povrede kolena, ruke i ramena, jer su je pljačkaši vukli po zemlji, dok su deca vrištala i trčala u kuću. Kada su uspeli u svojoj nameri i oteli torbu u kojoj se nalazilo više hiljada evra, pljačkaši su pobegli.

Na lice mesta stigli su pripadnici policije, koji su od žrtve uzeli izjavu, kao i ekipa Hitne pomoći, koja je ženu odvezla u ambulantu kako bi joj bila pružena prva pomoć. Sve se dogodilo dok je vlasnik prodavnice, inače vatrogasac, bio u trećoj smeni, a prema rečima žrtve, pljačkaši su je najverovatnije pratili i znali da je sama sa decom.

Podsetimo, pre nepunih mesec dana, oružana pljačka dogodila se u istoj ulici, kada su maskirani pljačkaši upali u kuću u kojoj se nalazila žena albanske nacionalnosti. Tom prilikom su joj, uz pretnju oružjem, oduzeli četiri zlatna prstena, ogrlicu sa priveskom u obliku orla, par minđuša i dve zlatne narukvice, kao i 20 evra u gotovini.