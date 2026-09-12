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U požaru koji je jutros oko 6 časova izbio u porodičnoj kući u centru sela Veliki Krivelj kod Bora nedaleko od crkve, stradao je stariji muškarac.

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o nepokretnoj osobi, S. D.

Vatra je zahvatila oko 40 kvadratnih metara prizemlja objekta.

Iako su vatrogasne ekipe stigle na lice mesta ubrzo po pozivu, za nesrećnog vlasnika kuće već je bilo kasno.