PRESRETAČI ZAUSTAVILI DVOJICU ZBOG NASILNIČKE VOŽNJE: Jedan jurio 185, drugi čak 211 kilometara na čas
Saobraćajna policija je tokom kontrole koju je vršila vozilima bez spoljnih obeležja policije (presretačima), iz saobraćaja isključila dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.
Prvo je na teritoriji opštine Vladimirci, u 15.40 policija je zaustavila pedesetdvogodišnjeg A.P. koji je upravljao motociklom brzinom od 185 kilometara na čas, na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.
Kontrolom je takođe utvrđeno da je registarska tablica na motociklu bila prekrivena.
Nakon toga, u 16.50 časova, na teritoriji Sombora, zaustavljen je tridesetdevetogodišnji Đ.Ć. koji je upravljao automobilom brzinom od 211 kilometara na čas, na deonici državnog puta Sombor-Subotica, gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Podsećanja radi, saobraćajna policija tokom vikenda širom Srbije sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa posebnim težištem na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja.
Kurir.rs/Beta