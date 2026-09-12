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Saobraćajna policija je tokom kontrole koju je vršila vozilima bez spoljnih obeležja policije (presretačima), iz saobraćaja isključila dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.

Prvo je na teritoriji opštine Vladimirci, u 15.40 policija je zaustavila pedesetdvogodišnjeg A.P. koji je upravljao motociklom brzinom od 185 kilometara na čas, na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.

Kontrolom je takođe utvrđeno da je registarska tablica na motociklu bila prekrivena.

Nakon toga, u 16.50 časova, na teritoriji Sombora, zaustavljen je tridesetdevetogodišnji Đ.Ć. koji je upravljao automobilom brzinom od 211 kilometara na čas, na deonici državnog puta Sombor-Subotica, gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Podsećanja radi, saobraćajna policija tokom vikenda širom Srbije sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa posebnim težištem na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja.