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U Pokrajinskom sudu u austrijskom Gracu održano je suđenje državljanima Slovenije i Srbije koji se terete za međunarodnu prevaru sa lizingom automobila, koji su završavali širom Balkana.

Iza cele operacije, koja je počela 2023. godine i obuhvatila nekoliko austrijskih pokrajina, stoji međunarodna kriminalna grupa čiji je mozak operacije poznat vlastima i protiv njega se vodi odvojen postupak. Pred sudom u Gracu našli su se samo takozvani "pioni" i "male ribe" koje je grupa angažovala zbog njihovih finansijskih problema.

Slovenačka porodica među optuženima

Među ooptuženima je 56-godišnji slovenački državljanin kojeg je u posao uvukao rođeni brat (59). Prevarom je uzeo automobil na lizing, ali mu je vozilo oduzeto pre nego što je policija uopšte stigla da reaguje. Budući da ranije nije bio osuđivan, sudija mu je ponudio vansudsko poravnanje, bez upisivanja u krivičnu evidenciju. U ovom poslu se našla i njegova 32-godišnja ćerka, koju je takođe "vrbovao" očev brat, tj. njen stric.

Na sudu se pojavio i treći državjanin Slovenije, 59-godišnjak koji je u posao uvukao brata i rođaku. On je bio direktni izvršilac odgovoran za lizing pet automobila pomoću falsifikovanih dokumenata, koji su potom prebačeni na Balkan. Osuđen je na 12 meseci uslovnog zatvora, ali državi mora da plati celokupnu protivpravnu zaradu od 22.500 evra.

Srbin registrovao automobile