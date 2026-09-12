NAGAZIO 211 KM NA SAT, POGLEDAJTE SNIMAK NASILNIČKE VOŽNJE: Presretači ga uhvatili u Somboru, divljao na putu u naselju gde je ograničenje 80 km/h (VIDEO)
- Presretači su tokom kontrole isključili iz saobraćaja dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.
- U Vladimircima je motociklista vozio 185 km/h u naselju gde je ograničenje 50, a tablica na motociklu bila je prekrivena.
- Kod Sombora je zaustavljen vozač automobila koji je vozio 211 km/h na deonici sa ograničenjem od 80 km/h.
Saobraćajna policija je tokom kontrole koju je vršila vozilima bez spoljnih obeležja policije (presretačima), iz saobraćaja isključila dvojicu vozača zbog nasilničke vožnje, navodi se u saopštenju.
Prvo je na teritoriji opštine Vladimirci, u 15.40 policija je zaustavila pedesetdvogodišnjeg A.P. koji je upravljao motociklom brzinom od 185 kilometara na čas, na putu u naselju gde je ograničenje brzine 50 kilometara na čas.
Kontrolom je takođe utvrđeno da je registarska tablica na motociklu bila prekrivena.
Nakon toga, u 16.50 časova, na teritoriji Sombora, zaustavljen je tridesetdevetogodišnji Đ.Ć. koji je upravljao automobilom brzinom od 211 kilometara na čas, na deonici državnog puta Sombor-Subotica, gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.
Podsećanja radi, saobraćajna policija tokom vikenda širom Srbije sprovodi akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa posebnim težištem na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja.
Kurir.rs