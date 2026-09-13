DEČAK (10) SPREMAN SAČEKAO NAREDBU OCA! Otkriveno šta je maloletnik uradio SEKUND PRE NEGO ŠTO JE UPUCAO MILANA -najnoviji detalji užasa kod Obrenovca
- Maloletnik je, po naređenju oca, u porti crkve kod Obrenovca uzeo pištolj iz automobila i pucao u Milana R., koji je ranjen u nadlakticu i stomak.
- Istraga navodi da su pre napada stizale pretnje i od deteta, a oružje je posle pucnjave zakopano u njivi kod Uba.
O krvavom incidentu u porti crkve Svetog Nikole u Draževcu kod Obrenovca, u kojem je maloletni dečak po naređenju svog oca Slavka O. (44) pucao u Milana R. (25), otkriveni su najnoviji jezivi detalji. Dok se ranjeni mladić oporavlja od teških povreda na VMA, istražitelji su sklopili potpunu sliku događaja - od telefonskih pretnji u kojima je učestvovalo i dete, preko samog ranjavanja, pa sve do skrivanja oružja u njivi i hitnog izmeštanja maloletnika u psihijatrijsku ustanovu.
Krvavom obračunu 9. septembra u večernjim satima prethodio je ugovoreni susret u porti crkve kako bi Slavko O. i Milan R. navodno razjasnili nesuglasice. Osumnjičeni otac je na sastanak poveo svog maloletnog sina.
Nakon što je na dogovorenom mestu izbio verbalni konflikt i fizičko koškanje u kojem je Slavko O. odgurnuo mladića u predelu ramena, usledila je šokantna komanda. Otac se obratio detetu rečima: "Sine, pucaj". Dečak je potom samostalno otišao do automobila, iz kasete uzeo poluautomatski pištolj marke „Walther“, pripremio ga za upotrebu i ispalio projektil u pravcu Milana R. sa namerom da ga liši života. Mladić je tom prilikom zadobio prostrelnu ranu desne nadlaktice i ustrelnu ranu stomaka.
Snimci otkrili da je i dete upućivalo pretnje
Jedan od najjezivijih detalja istrage predstavljaju audio-snimci pronađeni u telefonima žrtve i njegove supruge M. R., koje je policija zaplenila radi veštačenja.
Istražitelji su otkrili da su pretnje i uvrede ranjenom mladiću pre samog napada stizale ne samo od Slavka O, već je u telefonskim pozivima učestvovalo i samo dete. Supruga ranjenog mladića potvrdila je da se u snimljenim razgovorima jasno čuju pretnje koje je upućivao maloletnik pre nego što je došlo do susreta u porti crkve.
Pištolj zakopan u PVC kesi pored rastinja
Odmah nakon pucnjave, Slavko O. i njegov sin pobegli su sa lica mesta u mesto Brgule u opštini Ub, do kuće u kojoj boravi Slobodan N. (50). Kako se sumnja, Slobodan N. je preuzeo pištolj kojim je ranjen mladić, odneo ga do njive u svom vlasništvu i zakopao u PVC kesi u zemlji pored rastinja.
Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, osumnjičeni Slavko O. branio se ćutanjem, dok je Slobodan N. negirao izvršenje krivičnog dela. Tužilaštvo je za obojicu predložilo pritvor. Slavku O. se na teret stavlja ubistvo u pokušaju u podstrekavanju u sticaju sa nedozvoljenim nošenjem oružja, dok se Slobodan N. tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog dela.
Krivično neodgovoran zbog uzrasta
S obzirom na to da je dečak krivično neodgovoran, brigu o njemu preuzeo je Centar za socijalni rad Ub, gde maloletnik ima prijavljeno prebivalište.
Odlukom nadležnih službi, dečak je hitno izmešten iz porodice i oduzet od roditelja. Nakon toga, po predlogu Centra za socijalni rad, dečak je hitno prebačen u psihijatrijsku ustanovu u Beogradu. U narednom periodu sledi i dokazivanje krivice roditelja za krivično delo zanemarivanje deteta.
Kurir.rs/Blic