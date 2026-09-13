U Zemunu je sinoć došlo do pucnjave u kojoj je teške telesne povrede zadobio B. B. (46), državljanin Bosne i Hercegovine.
U toku je intenzivna potraga za napadačem
PUCNJAVA U ZEMUNU: Državljanin BiH ranjen u grudi, policijska potraga za napadačem u toku
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Povređeni muškarac je sa prostrelnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar Zemun.
Zahvaljujući brzoj reakciji lekara, B. B. je operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.
Policijski službenici su odmah po prijavi izašli na teren, blokirali taj deo grada i započeli uviđaj.
U toku je intenzivna potraga za napadačem, a radi se i na utvrđivanju motiva ove pucnjave.
Kurir.rs/Telegraf
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