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Slučaj krvave pucnjave koja se sinoć dogodila u Zemunu dobio je potpuno neočekivani zaplet.

Nakon što je državljanin Bosne i Hercegovine B. B. (46) sa teškim povredama primljen u bolnicu, policiji se telefonskim putem oglasio muškarac koji tvrdi da je odgovoran za ranjavanje.

Kako se nezvanično saznaje, nadležnim organima javio se P. G. (39). On je u razgovoru potvrdio da je upravo on ispalio hitac u svog poznanika, ali je izneo tvrdnju da je do upotrebe vatrenog oružja došlo potpunim slučajem.

Međutim, i pored ovog poziva, drama na terenu se nastavlja. Prema trenutno raspoloživim informacijama, P. G. se do ovog trenutka nije fizički predao policiji, niti je lišen slobode, zbog čega operativci MUP-a i dalje intenzivno proveravaju sve navode i utvrđuju njegovu tačnu lokaciju.

Podsećamo, B. B. (46) je sinoć sa prostrelnom ranom u predelu grudi hitno prevezen u KBC "Zemun". Zahvaljujući ekspresnoj reakciji lekarskog tima, povređeni muškarac je uspešno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Policijska istraga je u toku, a detalji ove neobične pretpostavke o "slučajnom ranjavanju" biće poznati nakon privođenja osumnjičenog i uviđaja.