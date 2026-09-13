JEZIV PRIZOR KOD KIKINDE! Automobil se zakucao u konjsku zapregu, dvoje povređenih, evo u kakvom stanju su jadne životinje nakon saobraćajne nesreće (FOTO)
Jeziv prizor dočekao je jutros vozače na putu između Kikinde i Bašaida, kada je automobil udario u zaprežno vozilo nedaleko od Rotarove pumpe.
Kako nam je potvrđeno u kikindskoj policiji, do nezgode je došlo nešto pre šest sati, kada je putnički automobil, iz još neutvrđenih razloga, naleteo otpozadi na zapregu.
U sudaru su lakše povređeni vozač i putnik koji su se nalazili u zaprežnom vozilu. Iako je prizor nakon udesa bio zastrašujući, srećom, nije bilo težih posledica.
Konji koji su se nalazili u zaprezi prošli su bez povreda.
Tačan uzrok i okolnosti pod kojima je došlo do sudara biće poznati nakon završetka policijskog uviđaja.
Ovo, međutim, nije prvi slučaj u kojem su životinje stradale na putevima u okolini Kikinde.
U oktobru prošle godine, na putu između Kikinde i Mokrina, kombi "fijat dukato" udario je u kobilu koja se našla na putu. Od siline udara kobila je stradala.
Samo nedelju dana kasnije, na delu puta između Nakova i Kikinde, stradao je magarac. Životinja se iznenada pojavila na drumu, nakon čega je došlo do kontakta sa vozilom "opel astra". Od siline udara, magarac je stradao, o čemu je Kurir već pisao.
Kurir.rs