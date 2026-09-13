Hronika
UHVAĆEN MANIJAK (35) IZ CENTRA BEOGRADA: Nasrtao na žene po Starom gradu, a posle napada na advokaticu u Dečanskoj klupko se odmotalo
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Muškarac (35) uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na teritoriji Opštine Stari grad. Slučaj je prijavljen kada je napao advokaticu, a potom je otkriveno da postoji još žrtava!
Osumnjičeni je 5. septembra napastvovao advokaticu u Dečanskoj ulici, a tokom istrage je utvrđeno da su njegove žrtve, kako se sumnja, bile i ženske osobe (22) i (35).
Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a na teret mu je stavljeno krivično delo nedozvoljene polne radnje i dva krivična dela polno uznemiravanje.
Za ovaj slučaj nadležno je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs
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