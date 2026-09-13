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Tutincu Nihadu Ć. (25), vozaču kamiona koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginula Novopazarka Ismeta H. (68), određen je pritvor.

Do tragedije je došlo u subotu, oko 16.25 sati, u Ulici Save Kovačevića u Novom Pazaru, u neposrednoj blizini poslovnog centra „Samald“.

Prema dosadašnjim informacijama, Ismeta je pokušavala da pređe ulicu dok se na kolovozu nalazila kolona vozila. Pretpostavlja se da se našla u mrtvom uglu kamiona tutinskih registarskih oznaka, zbog čega je vozač najverovatnije nije video.

- Nesrećna žena našla se ispod teretnog vozila, nakon čega je preko nje prešla zadnja osovina kamiona. Od zadobijenih povreda preminula je na mestu nesreće - ispričao je svedok nesreće za Sandžak Danas.

Stradala Ismeta H. Foto: Facebook

Kako dodaje, Nihad Ć., koji je ujedno i vlasnik kamiona, neposredno nakon tragedije bio je u veoma teškom psihičkom stanju. Vozilom Hitne pomoći prevezen je u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu je pružena potrebna medicinska pomoć.

Uviđaju su prisustvovali nadležni tužilac, sudski veštak i pripadnici saobraćajne policije. Istragom će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda.