OVO JE ŽENA KOJA JE POGINULA KADA JU JE POKOSIO KAMION U NOVOM PAZARU: Vozaču pozlilo nakon nesreće, pa mu određen pritvor! (foto)
- Vozaču kamiona Nihadu Ć. (25) određen je pritvor zbog nesreće u kojoj je poginula Novopazarka Ismeta H. (68).
- Tragedija se dogodila u Ulici Save Kovačevića, kada je žena pokušala da pređe ulicu i našla se u mrtvom uglu kamiona.
Tutincu Nihadu Ć. (25), vozaču kamiona koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginula Novopazarka Ismeta H. (68), određen je pritvor.
Do tragedije je došlo u subotu, oko 16.25 sati, u Ulici Save Kovačevića u Novom Pazaru, u neposrednoj blizini poslovnog centra „Samald“.
Prema dosadašnjim informacijama, Ismeta je pokušavala da pređe ulicu dok se na kolovozu nalazila kolona vozila. Pretpostavlja se da se našla u mrtvom uglu kamiona tutinskih registarskih oznaka, zbog čega je vozač najverovatnije nije video.
- Nesrećna žena našla se ispod teretnog vozila, nakon čega je preko nje prešla zadnja osovina kamiona. Od zadobijenih povreda preminula je na mestu nesreće - ispričao je svedok nesreće za Sandžak Danas.
Kako dodaje, Nihad Ć., koji je ujedno i vlasnik kamiona, neposredno nakon tragedije bio je u veoma teškom psihičkom stanju. Vozilom Hitne pomoći prevezen je u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde mu je pružena potrebna medicinska pomoć.
Uviđaju su prisustvovali nadležni tužilac, sudski veštak i pripadnici saobraćajne policije. Istragom će biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do tragičnog ishoda.
Sahrana stradale žene biće održana danas.