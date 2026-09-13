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Nakon sinoćnje pucnjave u zemunskom naselju Altina, u kojoj je teško ranjen državljanin Bosne i Hercegovine Branko B. (46), isplivale su šokantne tvrdnje da je pucač sin pokojnog Jovana Guzijana Cunera.

Kako piše Telegraf,rs, policiji se telefonskim putem navodno javio Petar Guzijan (39), sin nekadašnjeg šefa beogradskog podzemlja Jovana Guzijana Cunera.

Prema nezvaničnim informacijama, on je tokom razgovora sa nadležnim organima potvrdio da je upravo on na ulici ispalio hitac koji je u grudi pogodio njegovog poznanika Branka B., i to potpuno slučajno.

Policija je sinoć obavila uviđaj na licu mesta, a ranjeni Branko B. je sa teškom prostrelnom ranom u predelu grudi primljen u KBC „Zemun”. Zahvaljujući hitnoj reakciji hirurškog tima, on je uspešno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Međutim, za Petrom Guzijanom se i dalje traga, iako se navodno sam prijavio policiji.

Petar Guzijan je sin Jovana Guzijana Cunera, koji je tokom devedesetih godina važio za jednog od najuticajnijih vođa zemunskog podzemlja. Stariji Cuner likvidiran je u oktobru 2002. godine u sačekuši, za šta su osuđeni pripadnici nekadašnjeg zemunskog klana.

Ime Petra Guzijana godinama unazad se pojavljuje u izveštajima crne hronike. On je i ranije dovođen u vezu sa vatrenim obračunima na beogradskim ulicama, ilegalnim nošenjem oružja i drugim teškim krivičnim delima.

Petar Guzijan 2020. godine osuđen je u Višem sudu u Beogradu na dve i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja oružja.