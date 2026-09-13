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Na Šumaričkom jezeru u Kragujevcu danas je došlo do tragedije.

Kako se nezvanično saznaje, u jezeru se utopio muškarac rođen 1982. godine.

Na terenu se nalaze pripadnici policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koji pretražuju jezero, a prema poslednjim informacijama telo je pronađeno.