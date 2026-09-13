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Jedan muškarac (46) poginuo je sinoć na Novom Beogradu nakon pada sa velike visine.

Kako se saznaje, u pitanju je građevinski radnik koji je pao sa objekta u izgradnji u Ulici Španskih boraca na Novom Beogadu.

- Nesreća se dogodila u subotu oko 20.40 časova. Radnik je pao sa visine od oko 10 metara. Nažalost, od zadobijenih povreda on je preminuo - kaže izvor.

Nadležni utvrđuju sve okolnosti tragičnog dogođaja.

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