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Jedan muškarac (46) poginuo je sinoć na Novom Beogradu nakon pada sa velike visine.

Kako se saznaje, u pitanju je građevinski radnik koji je pao sa objekta u izgradnji u Ulici Španskih boraca na Novom Beogadu.

- Nesreća se dogodila u subotu oko 20.40 časova. Radnik je pao sa visine od oko 10 metara. Nažalost, od zadobijenih povreda on je preminuo - kaže izvor.