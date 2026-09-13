Nadležni utvrđuju sve okolnosti ove tragedije
Užas
RADNIK POGINUO NA NOVOM BEOGRADU: Pao sa 10 metara visine, nije mu bilo spasa
Slušaj vest
Jedan muškarac (46) poginuo je sinoć na Novom Beogradu nakon pada sa velike visine.
Kako se saznaje, u pitanju je građevinski radnik koji je pao sa objekta u izgradnji u Ulici Španskih boraca na Novom Beogadu.
- Nesreća se dogodila u subotu oko 20.40 časova. Radnik je pao sa visine od oko 10 metara. Nažalost, od zadobijenih povreda on je preminuo - kaže izvor.
Nadležni utvrđuju sve okolnosti tragičnog dogođaja.
Reaguj
Komentariši