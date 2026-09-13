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Pucnjava koja se juče oko 17.30 sati odigrala u zemunskom naselju Altina, dogodila se na svega nekoliko metara od kuće porodice Guzijan, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je Petar Guzijan teško ranio svog poznanika Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine.

Mirno popodne u zemunskom predgrađu prekinule su policijske sirene, ali niko nije ni čuo ni video momente pucnjave.

- Sedeli smo u bašti i odjednom videli nekoliko policijskih džipova kako jure ulicom. Baš smo se zaprepastili, mislili smo da je u pitanju nešto strašno, ali negde na drugom kraju Altine, pošto se ovde baš ništa nije čulo. Kasnije smo čuli da nam je ispred kuće, maltene, bila pucnjava. Neverovatno mi je da ni ja, ni suprug nismo čuli svađu, pucnjavu, ništa baš - kaže za Kurir šokirana komšinica.

Kako saznajemo, Petra Guzijana poznaju mnogi u kraju i zovu ga Mali Cuner, po ocu Jovanu Guzijanu Cuneru, koji je devedesetih važio za jednog od vođa zemunskog podzemlja, ali je 2002. ubijen, za šta su osuđeni pripadnici zemunskog klana.

- Petar živi ovde sa porodicom, ali ga nismo videli skoro mesec dana. Imao je tu i kafić i perionicu, ali to ne radi godinama. Znao je nekad da dođe u obližnji kafić, ali sad ga nismo dugo videli - priča nam jedan komšija.

Deo ulice na Altini gde je policija vršila uviđaj Foto: Kurir

Drugi susedi takođe su zatečeni vešću o pucnjavi, pa pretpostavljaju da se nije dogodila baš na ulici.

- Bili smo tu na radnom mestu i sve je moglo da se čuje, ali mi nismo ništa čuli. Baš nas čudi da nismo čuli pucanj, ali smo videli da je neki komšija snimio policijski uviđaj i okačio na društvene mreže, ali ni on ne zna šta se dogodilo. Možda je taj čovek nije ranjen na ulici, nego unutra negde... Celo jutro se raspitujemo, ali niko ništa ne zna. Baš smo svi u šoku - kaže radnica jednog obližnjeg lokala.

Podsetimo, Petar Guzijan (39) je navodno nakon pucnjave sam pozvao policiju i prijavio da je slučajno ranio poznanika Branka B., ali nije ostao na licu mesta, pa se, prema nezvaničnim informacijama, za njim još uvek traga.

Foto: Ilija Ilić

Policija je sinoć obavila uviđaj, a ranjeni Branko B. je sa teškom prostrelnom ranom u predelu grudi primljen u KBC "Zemun". Zahvaljujući hitnoj reakciji hirurškog tima, on je uspešno operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

Petar je od ranije poznat policiji. On je 2020. godine osuđen u Višem sudu u Beogradu na dve i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja oružja.