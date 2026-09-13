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Petar Guzijan, zvani Mali Cuner, koji je juče navodno pozvao policiju i rekao da je slučajno ranio poznanika Branka B. (46) iz BiH na Altini u Zemunu, je sin Jovana Guzijana Cunera koji je važio za jednog od vođa tzv. stare zemunske grupe.

Pucnjava se dogodila juče oko 17.30 na Altini, ali Petar Guzijan je, navodno, nakon poziva policije nestao, pa se za njim još uvek traga, dok je ranjeni muškarac pogođen u grudi, i nakon operacije nalazi se u stabilnom stanju.

Kako saznajemo, Petar sa porodicom živi na Altini, a komšije ga zovu Mali Cuner, po pokojnom ocu Jovanu Guzijanu Cuneru.

Jovan Guzijan je ubijen 5. oktobra 2002. godine na auto-putu. Kobne večeri on se, u "golfu 4" sa dvojicom saputnika, kretao auto-putem u smeru ka Šidu, ali mu se oko 22.40 časova, u retrovizoru, sa leve strane pojavio crni "audi". Kada je bio kod pumpe "Zmaj" dodao je gas i usledila je filmska jurnjava.

Jovan Guzijan Cuner Foto: Printscreen/Facebook

Napadači, Mile Luković Kum i Sretko Kalinić Beli, zapucali su iz "kalašnjikova" kroz prozor i počeli da rešetaju "golf". Sve je trajalo manje od pola minuta, a sustugli su ih na Novom novosadskom putu. Cuner je ubijen, a njegov prijatelj Rade Cvetić (19) izdahnuo je u Urgentnom centru posle 14 dana.

Guzijana su meci pogodili u glavu i grudi. Smrtno ranjen, izgubio je kontrolu nad vozilom, "golf" je skrenuo sa puta i udario u banderu. Napadači u 'audiju' su nakon pucnjave pobegli ka naselju Nova Galenika, gde im se gubi trag. Zanimljivo je da se u trenutku likvidacije, u blizini našla patrola saobraćajne policije. Međutim, Kalinić je kroz prozor provukao "kakašnjikov", posle čega je potera prekinuta.

Surovu likvidaciju, deceniju kasnije, u svojoj knjizi opisao je osuđeni Sretko Kalinić. On je napomenuo i da je Jovana Guzijana Cunera, starog vođu zemunskog klana, ubio samo zato što su ga se braća Simović, Miloš i Aleksandar, plašila.

Sretko Kalinić Foto: PRitnscreen/RTV

Pevačicin kum Jovan Guzijan je 21. novembra 1999. godine postao venčani kum pevačice Lele Andrić i Srđana Adžemovića Adžema, najboljeg prijatelja Sredoja Šljukića Šljuke.

- Simović je svakog dana dosađivao Dušanu pričom kako će ih Cuner, navodno, sve pobiti, pa je na kraju Dušan odlučio da ga likvidira. Tog dana Cuner je bio u svom "golfu" na novosadskom auto-putu, a ja sam ga sa Kumom i Bagzijem čekao kod Kvantaške pijace ispod nadvožnjaka. Dali smo pun gas čim smo ga videli. Završili smo Cunera i suvozača, a onaj treći, koji je bio pozadi, preživeo je nemoguće - napisao je egzekutor "zemunaca".

Kalinić je opisao i problem s policijom.

- Tamo se zatekla i murija (kod mesta ubistva Cunera), saobraćajci, koji su krenuli za nama. Izvukao sam se na zadnji prozor, okrenuo "kalaš" ka njima, pa su odmah skrenuli u prvu ulicu, mada nikada ne bih pucao u policiju - napisao je Kalinić.

Mile Luković Kum i Dušan Spasojević Foto: BETAPHOTO/DRAGAN GOJIC/

Ubijeni Cuner je bio dobro poznat policiji, koja je protiv njega podnela i krivičnu prijavu zbog sumnje da je ubio Dragana Ugarkovića Ugara, 22. novembra 1999. godine kod "Fontane" u Novom Beogradu, ali nije osuđen za taj zločin. Nezvanično se pričalo da su se njih dvojica zamerili u poslovima oko krađe automobila.

Protiv njega su podnošene i krivične prijave zbog tri pokušaja ubistva, razbojništva, šverca nafte, nasilničkog ponašanja, kao i zbog nedozvoljenog držanja i nošenja vatrenog oružja. Uprkos podnošenju silnih krivičnih prijava, Guzijan nije osuđivan.

Pred ubistvo je imao velike planove o poslu sa svojim kumom Sredojem Šljukićem Šljukom, vođom zvezdarskog kriminalnog klana.