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Dvojica državljana Srbije koji su tokom leta pljačkali po samoposlugama i benzinskim pumpama oko Zagreba, oštetivši ih pritom za više od 20.000 evra, uhapšeni su, potvrdila je zagrebačka policija.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke završili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom državljana Srbije (38 i 32 godine starosti) zbog sumnje da su počinili krivično delo dogovora za izvršenje krivičnog dela kao i 10 krivičnih dela teške krađe, od kojih su dva ostala u pokušaju - navodi se u saopštenju policije, prenosi Jutarnji list.

Prvi se na krađu odlučio policiji odranije poznati 32-godišnjak, još u maju ove godine, kada je u noćnim satima došao do prodavnice u Dugom Selu.

Provalio je, ušao, ukrao cigarete i pobegao. Za manje od dva sata se vratio, ukrao još cigareta i drugih artikala i pobegao.

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Foto: Profimedia

 Zagrebačka policija saopštila je da su se dvojica muškaraca dogovorila kako će do početka septembra zajedno obijati prodavnice i benzinske pumpe na području Ivanić-Grada, Dugog Sela, Vrbovca i Zaprešića. Svoj plan su sproveli u delo čak sedam puta.

- U noćnim satima dolazili su do prodavnica i benzinskih pumpi na navedenim područjima i najčešće upotrebom odgovarajućeg alata, a ređe i upotrebom fizičke snage, nasilno otvarali vrata objekata i krali veće količine cigaretai raznih artikala, nakon čega bi pobegli - ističe se u saopštenju zagrebačke policije.

Materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim delima iznosi oko 21.500 evra.

Po završenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, dok je poseban izveštaj dostavljen nadležnom državnom tužilaštvu.

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