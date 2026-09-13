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Vozač minibusa Lj.M. (68) iz Kotora koji je 12. jula ove godine izazvao tešku saobraćajnu nesreću, kada je poginula Nišlijka Jovana S. (21), a još 16 njenih sugrađana teže i lakše povređeno, braniće se sa slobode.

Njemu se na teret stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja za šta je predviđena kazna zatvora od dve do 12 godina. On je uhapšen odmah nakon nesreće, ali je u međuvremenu pušten iz pritvora.

- Povodom predmetne saobraćajne nezgode predmet je u fazi istrage, u toku su potrebna veštačenja. Osumnjičenom je ukinut pritvor nakon što je prestao osnov po kojem je određen - saopštili su iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kotoru.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Kotor-Nikšić Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Prema ranijem saopštenju Uprave policije Crne Gore, minibus se kretao iz pravca Nikšića ka Kotoru kada je u mestu Lipci udario u kamenu kosinu pored puta, nakon čega se prevrnuo.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač je navodno trenutak pre sletanja s puta zaspao za volanom, a sve okolnosti koje su dovele do tragedije biće utvrđene veštačenjem.

Jovana S. (21), iz sela Vrtište kod Niša, poginula je u ovoj nesreći. Ona se sa sestrom kobnog dana vraćala sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog.

Poginula Jovana S. Foto: Privatna arhiva

Takođe, dečak (10) iz Niša je zadobio teške povrede i nekoliko dana je bio na mehaničkoj ventilaciji u KC Podgorica, pa je avionom Vlade Srbije transportovan u Srbiju i nastavio je lečenje u UKC Niš.

Mališan je kobnog dana putovao sa roditeljima i dve sestre, a njegov otac je opisao sve detalje nesreće.

1/3 Vidi galeriju Dečak (10) povređen u nesreći u Kotoru avionom Vlade Srbije prebačen u Niš Foto: RTS Printscreen

- Odlazak na izlet u manastir Ostrog bio je izuzetan doživljaj, sve je bilo u redu dok nismo krenuli nazad. Svi smo primetili da se vozač ponaša bahato, slao je poruke mobilnim telefonom, vozio je prilično brzo niz taj strmi put, putnici su ga opominjali i molili ga da uspori, ali je on ignorisao i nastavio da gazi gas. Moja žena koja je sedela baš pored njega, odjednom je rekla: "Ej, majstore!". To je poslednje što sam čuo pre stravičnog udarca - priseća se Nišlija i objašnjava da mu je u trenutku udarca mini-busa u stenu sin spavao u krilu.