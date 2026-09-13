Hronika
KURIR SAZNAJE! Uhapšen Mali Cuner
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Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva uhapsila Petra Guzijana, koji se sumnjič̣i da je juče oko 17.30 sati u zemunskom naselju Altina, teško ranio Branka B. (46) iz Bosne i Hercegovine, saznaje nezvanič̣no Kurir.
Guzijan je, podsetimo, posle pucnjave pobegao i za njim se tragalo.
Uhapšeni je inače poznat po nadimku Mali Cuner, po pokojnom ocu Jovanu Guzijanu Cuneru.
Jovan Guzijan bio je dobro poznat u podzemlju. Međutim, 5. oktobra 2002. godine na auto-putu ubili su ga pripadnici takozvanog zemunskog klana.
Kako nezvanično saznajemo, Cuner se sam predao.
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